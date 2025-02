Filipinas descarta desplegar buques de guerra en aguas disputadas con China

Manila, 10 dic (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., descartó este martes desplegar buques de guerra de la Marina en el mar de China Meridional para no escalar la tensión con China por las disputas territoriales que ambos mantienen en la zona.

"No estamos en guerra, no necesitamos buques de guerra de la Marina", afirmó hoy Marcos Jr. a los medios de comunicación. "Sería visto como provocativo y una escalada, nosotros no hacemos eso".

Filipinas seguirá apoyando a sus barcos pesqueros en aguas que considera propias, pero únicamente con la intervención de patrullas de los guardacostas, como ha venido haciendo hasta ahora.

Manila y Pekín han vivido una escalada de tensión en los últimos años debido a sus disputas soberanistas en el mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de tener potenciales yacimientos de petróleo y gas.

Desde la llegada al poder de Marcos Jr. en 2022, Filipinas se ha mostrado más firme en la defensa de su territorio frente a China, que reclama prácticamente la totalidad de las aguas.

En las últimas semanas, ambos países han intercambiado acusaciones sobre varios choques. El pasado miércoles, los guardacostas de Filipinas acusaron a patrulleras chinas de disparar cañones de agua y embestir a sus embarcaciones en el arrecife Scarborough.

China, por su parte, acusó a Manila de intentar "invadir" su territorio.

También la semana pasada, Manila desplegó dos embarcaciones adicionales de los guardacostas tras denunciar el "acoso" de un helicóptero chino a barcos pesqueros filipinos en el arrecife Rozul. China reivindicó entonces la "soberanía indiscutible" sobre las islas Nansha, también conocidas como Spratly, y sus aguas cercanas.

El principal riesgo en estas convulsas aguas es que se conviertan en el escenario de un potencial conflicto entre Pekín y Washington, pues aunque Estados Unidos no mantiene ninguna disputa soberanista directa, tiene un pacto de defensa mutua con Filipinas que le obliga a acudir en su ayuda en caso de ataque militar. EFE