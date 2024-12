Míchel: "Bellingham ha finalizado el partido en dos chispazos"

Girona, 7 dic (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado después de la derrota de este sábado ante el Real Madrid (0-3) que Jude Bellingham, "un jugador diferencial" y "de los mejores del mundo", ha "finalizado el partido en dos jugadas, en dos chispazos que han cambiado la dinámica de un partido que estaba bien y bastante controlado".

El técnico rojiblanco no ha querido hablar de "falta de actitud", pero sí de "poca concentración en defensa" y ha lamentado que el equipo ha sido "blando" y que en los tres goles "ha faltado muchísima contundencia" y han sido "situaciones muy defendibles". Son situaciones que "no se pueden dar" si se quiere "luchar" contra equipos así y que no le gustan nada.

También ha admitido que si el equipo no es "un equipazo en ataque" porque le falta "finalizar más" y "gol" debe estar "mejor en defensa".

Míchel ha argumentado que el Girona ha estado "bien" en la primera media hora, pero ha hecho "muchas cosas mal" en el 0-1, obra de Bellingham en el minuto 36, y el 0-2, de Arda Güler en el 55', ha sido "un golpe muy grande y a partir de ahí el equipo no ha estado bien".

Solo ha hecho tres cambios porque con el 3-0 el partido estaba "acabado" y jugadores como Yáser Asprilla o Iván Martín "necesitan más ritmo de competición". EFE.

asm/jl