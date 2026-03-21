Decenas de heridos en ataques iraníes contra ciudades del sur de Israel

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) registró el ataque a la ciudad de Dimona y confirmó que no existen niveles anormales de radiación en la región ni evidencia de daños en el centro nuclear del Negev, situado a aproximadamente doce kilómetros del lugar del impacto. Esta información fue publicada por el OIEA después de la ofensiva con misiles iraníes contra el sur de Israel, que provocó decenas de heridos y daños materiales considerables, según reportó la Magen David Adom, la Estrella de David Roja israelí.

De acuerdo con la información proporcionada por Magen David Adom y replicada por varios medios israelíes, un misil balístico lanzado desde Irán impactó en la ciudad de Arad en la noche del sábado, generando cuarenta y dos personas lesionadas y destruyendo varias estructuras residenciales y comerciales en el área urbana. Entre los afectados, cuatro presentan heridas de gravedad y doce tienen pronóstico moderado. El resto de los lesionados corresponde a casos leves, la mayoría derivados de traumatismos asociados a la evacuación precipitada de los habitantes hacia refugios habilitados.

Tal como publicó Magen David Adom, a raíz del ataque en Arad se desplegaron numerosas ambulancias, equipos de unidades móviles de cuidados intensivos y helicópteros sanitarios para la atención y traslado de los afectados. El Hospital de Soroka, principal referente en la región, activó protocolos de emergencia para recibir a los pacientes y coordinar la atención médica multidisciplinaria. La movilización sanitaria ha continuado durante la madrugada y ha implicado un esfuerzo coordinado de los servicios médicos israelíes.

Simultáneamente, otro proyectil impactó en la ciudad de Dimona en el sur de Israel, causando al menos cincuenta heridos, conforme detallaron los servicios de emergencia. En este caso, entre los afectados figura un menor de doce años con heridas de gravedad atribuibles a esquirlas, así como una persona con lesiones moderadas. Veintinueve personas más han sido incluidos en la categoría de heridos leves y veinte individuos adicionales recibieron asistencia por síntomas asociados al pánico. Magen David Adom explicó que en Dimona el personal sanitario atendió principalmente caídas y lesiones ocurridas durante el desplazamiento apresurado hacia los refugios, así como episodios de ansiedad relacionados con el ataque. Las autoridades también confirmaron el colapso parcial de una estructura producto del impacto en la localidad.

El medio The Times of Israel informó que las Fuerzas Armadas israelíes investigan las razones por las que los sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar el misil balístico que impactó en Dimona. Un portavoz militar citado por este medio dijo: “El incidente será investigado”. El Ejército israelí reconoció que existió una respuesta defensiva pero no tuvo éxito en la neutralización del proyectil, lo que intensificó la preocupación en la población local y la revisión del sistema de defensa.

En relación con el contexto nuclear, el OIEA reiteró que el ataque no afectó las operaciones ni los niveles de seguridad del centro de investigación nuclear del Negev, el complejo nuclear israelí ubicado en las inmediaciones de Dimona. Rafael Grossi, director general del OIEA, instó a que en situaciones de confrontación armada “debe observarse la máxima contención militar, en particular en las inmediaciones de instalaciones nucleares”. Dicha recomendación cobra especial relevancia ante la cercanía del ataque a una infraestructura considerada estratégica tanto para Israel como para la región.

Israel, según señala la información del OIEA y de fuentes como The Times of Israel, cuenta con capacidad nuclear consolidada a partir del enriquecimiento de uranio en Dimona, aunque el país nunca ha confirmado oficialmente su papel como potencia atómica. El incidente se produce poco después de que, este mismo domingo, la instalación iraní de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, ubicada en la provincia de Natanz, fuera blanco de un bombardeo, lo que elevó la tensión en la zona y motivó una escalada de intercambios armados.

En otro punto del sur israelí, se reportó también un ataque con misiles iraníes cerca de la ciudad de Eilat, sin que hasta el momento existan informes sobre heridos. El ataque activó inmediatamente las sirenas antiaéreas y, según las autoridades, fue interceptado, aunque no se precisó la magnitud de los daños en infraestructuras o la posible interrupción de servicios en la zona afectada.

Los ataques han impactado especialmente en la vida cotidiana de la población civil, que experimentó momentos de alarma y desplazamientos en masa hacia refugios. Una parte significativa de los heridos en ambas ciudades corresponde a personas que sufrieron lesiones derivadas del pánico o accidentes durante la evacuación. Los equipos sanitarios han dedicado atención prioritaria tanto a las heridas físicas como a los episodios de crises nerviosas detectados durante y después de los episodios de impacto.

Según explican distintos reportes recogidos por Magen David Adom, la respuesta médica y logística ante la emergencia incluyó la movilización de medios terrestres y aéreos, así como el refuerzo de personal en centros hospitalarios clave. En paralelo, las autoridades mantienen labores de evaluación de los daños en infraestructuras y la revisión de la respuesta de los sistemas de alerta temprana y defensa.

La secuencia de incidentes en Arad, Dimona y Eilat se inscribe en un contexto de elevada tensión entre Irán e Israel, con repercusiones a nivel regional. Las investigaciones militares y las evaluaciones del OIEA continúan a fin de garantizar la integridad de las instalaciones estratégicas y prevenir deterioros adicionales en la situación de seguridad local y regional.