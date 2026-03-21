Fallece un hombre en un accidente entre dos coches en la carretera Alcoraya de Alicante

Luego del siniestro ocurrido en la carretera Alcoraya de Alicante, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) trasladó a un joven de 24 años con diversas contusiones al Hospital de Alicante. Al mismo tiempo, los profesionales médicos constataron la muerte de un hombre de 52 años en el lugar del accidente, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU recibió el aviso sobre el accidente hacia las 18:33 horas del sábado, indicó el propio organismo a través de un comunicado. De acuerdo con la información publicada por el CICU, dos automóviles se vieron involucrados en una colisión de tipo frontal en esa vía cercana a la ciudad de Alicante, lo que activó el protocolo de emergencias y permitió el desplazamiento inmediato de los equipos sanitarios.

Al recibir la alerta, el CICU movilizó una unidad del SAMU junto a un vehículo de Soporte Vital Básico. El despliegue permitió que ambos equipos asistieran a las víctimas en el lugar del accidente. Los sanitarios confirmaron en el kilómetro correspondiente el fallecimiento del varón de 52 años, y, respondiendo a la gravedad de las lesiones, realizaron el traslado hospitalario del joven de 24 años afectado por contusiones, detalló el CICU.

Según consignó el medio, la naturaleza frontal del choque entre ambos coches fue un factor determinante en la gravedad del suceso. Aunque no se han facilitado más detalles sobre la identidad de las personas implicadas o las causas que originaron la colisión, el CICU destacó la pronta intervención de los servicios de urgencia ante la magnitud del impacto reportado.

Tal como publicó el CICU, la carretera Alcoraya fue escenario del accidente a última hora de la tarde, lo que generó una rápida respuesta tanto de los servicios sanitarios como de las fuerzas de seguridad encargadas de asegurar la vía. La notificación del siniestro activó los protocolos habituales diseñados para este tipo de emergencias, cuyo principal objetivo es la atención inmediata y el traslado oportuno de los heridos a centros hospitalarios.

El suceso registrado por el CICU ha generado preocupación en la zona, sobre todo por la gravedad del balance: el fallecimiento en el acto de uno de los conductores y las lesiones sufridas por otro joven que requirió hospitalización. No se han divulgado datos adicionales sobre la evolución médica del herido ni sobre el resto de las circunstancias que rodearon el accidente, según precisó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias en sus comunicaciones.