Max Verstappen se queda sin victoria con Mercedes en una carrera de resistencia en Nürburgring

Al terminar la jornada en el circuito conocido como el “Infierno Verde”, Max Verstappen, acompañado por Daniel Juncadella y Jules Gounon, parecía haber logrado una contundente victoria en la primera prueba del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) con un Mercedes-AMG GT3. Sin embargo, la celebración tuvo un abrupto final tras la decisión de los comisarios de descalificar al piloto neerlandés y a todo su equipo por infringir la normativa sobre el uso de neumáticos. Según informó el medio original, el incumplimiento consistió en emplear siete juegos de neumáticos, cuando el reglamento estipulaba un máximo de seis para esta competencia.

El neerlandés de 28 años había aprovechado el parón en la Fórmula 1 para competir en esta emblemática prueba de resistencia, sumando experiencia crucial con vistas a su posible participación en la tradicional carrera de 24 horas de Nürburgring, programada para mediados de mayo en el mismo trazado alemán. Tal como detalló la fuente, Verstappen dominó la carrera de cuatro horas en su categoría y se aseguró la posición de privilegio desde las primeras horas de la mañana.

El equipo compuesto por Verstappen, el español Daniel Juncadella y el francés Jules Gounon se mantuvo en los puestos de liderazgo durante gran parte de la prueba, según publicó el medio. El piloto de Hasselt mostró un rendimiento constante y protagonizó una salida destacada, lo que permitió al Mercedes-AMG GT3 de su equipo situarse pronto en cabeza. A pesar de ceder la punta en algunos tramos por estrategia, el grupo recuperó el liderato y cruzó la meta con una ventaja cercana al minuto sobre el resto de competidores.

Esta actuación ofreció a Verstappen un escenario distinto al que enfrenta habitualmente en la Fórmula 1. Reportó el medio que el múltiple campeón mundial disfrutó de la exigencia y el carácter único del histórico circuito. “Nürburgring es un lugar especial. No hay ningún otro circuito que se le parezca. La carrera de 24 horas lleva mucho tiempo en mi lista de deseos”, declaró Verstappen, citado por la fuente.

La descalificación se confirmó tras la revisión técnica realizada al concluir la competencia. Los comisarios establecieron que el equipo había usado un juego de neumáticos adicional respecto al límite permitido. El medio explicó que el reglamento impone restricciones estrictas sobre la cantidad de neumáticos para promover la equidad y la gestión estratégica dentro de la competencia, por lo que este tipo de infracciones implica la exclusión automática de los resultados.

El campeonato Nürburgring Langstrecken-Serie representa una de las competencias más representativas del automovilismo de resistencia. La pista, considerada por pilotos y especialistas como una de las más peligrosas y complejas del mundo, exige tanto a nivel físico como mental. Según consignó la fuente, Verstappen eligió esta serie para ampliar su experiencia en pruebas de larga duración, al margen de sus compromisos con Red Bull en la temporada de Fórmula 1.

Pese al revés reglamentario, la participación de Verstappen en la NLS no modifica su calendario principal con su escudería. De acuerdo con la información publicada, la carrera de 24 horas de Nürburgring, a la que prevé acudir, se celebrará dos semanas después del Gran Premio de Miami y una antes del Gran Premio de Canadá, pruebas puntuables del calendario mundial de F1.

La actuación conjunta con Juncadella y Gounon evidenció la capacidad del equipo para adaptarse a un entorno competitivo ajeno al habitual en la Fórmula 1. El medio remarcó que, aunque el resultado final quedó invalidado, la experiencia acumulada y la respuesta ante el trazado alemán servirán a Verstappen para su preparación futura en carreras de similares características.

El incidente de los neumáticos refuerza la importancia de cumplir con los estrictos reglamentos en las pruebas de resistencia, donde la estrategia y la gestión de recursos adquieren un papel relevante. Según publicó la fuente, la descalificación de Verstappen y su equipo permitirá que los siguientes clasificados suban posiciones, ajustando la clasificación definitiva de la prueba.

La historia completa resalta cómo incluso los pilotos con títulos mundiales y gran experiencia en la elite del automovilismo encuentran desafíos técnicos y administrativos en categorías diferentes, y enfrentan sanciones contundentes cuando se supera el marco reglamentario, tal como relató la fuente original.