AMP. Marc Márquez (Ducati) bate a Di Giannatonio (Ducati) en un apretado Sprint en Brasil

El incidente que causó la demora en el inicio del Sprint del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 en Brasil estuvo vinculado a un socavón en la recta principal del Autódromo Internacional de Goiânia-Ayrton Senna, provocado por intensas lluvias recientes. Los operarios debieron intervenir con urgencia para reparar el daño y permitir la reanudación de la actividad, lo que implicó más de una hora de retraso en la programación, según informó Europa Press. Una vez solventada la situación en el asfalto, la prueba pudo iniciarse bajo expectativas renovadas tanto de pilotos como del público.

Marc Márquez, piloto español de Ducati, obtuvo su primer triunfo de la temporada 2026 del Mundial de Motociclismo al imponerse en la carrera Sprint, en un desenlace definido en las últimas vueltas contra el italiano Fabio Di Giannantonio, también de Ducati. Europa Press detalló que el catalán, con nueve títulos mundiales en su historial, afrontó una intensa disputa con Di Giannantonio, quien había conseguido la primera plaza en la parrilla tras asegurarse la ‘pole position’, flanqueado por Marco Bezzecchi (Aprilia) y el propio Márquez.

La largada vio a Di Giannantonio aprovechar su posición de privilegio para liderar desde el primer momento. Marc Márquez se ubicó rápidamente en la segunda colocación, aunque el francés Fabio Quartararo (Yamaha) lo desplazó momentáneamente tras una buena salida en la que también aventajó a Bezzecchi. Más atrás, Pedro Acosta, actual líder del campeonato, se retrasó de manera considerable en las primeras vueltas, circunstancia que condicionó su desempeño durante el resto de la competencia, reportó Europa Press.

Di Giannantonio trabajó en abrir distancia respecto de sus perseguidores, logrando aventajar por más de un segundo al vigente campeón del mundo, que supo mantener la calma y gestionar sus estrategias mientras buscaba opciones para reducir la brecha. Márquez necesitó superar primero a Quartararo antes de enfilar tras el líder italiano, mientras las Aprilia de Bezzecchi y Jorge Martín conservaban posiciones por detrás del grupo de punta.

El ritmo de las Ducati predominó sobre el de las Aprilia, de modo que el desenlace quedó concentrado en el duelo entre Márquez y Di Giannantonio, con la diferencia disminuyendo progresivamente. Márquez acortó distancias hasta situarse detrás del italiano, presionando en cada vuelta y ratificando su presencia en la pelea por la victoria absoluta. La reacción del piloto catalán, según publicó Europa Press, se acentuó especialmente en el tramo final, tras aprovechar una oportunidad para adelantar cuando restaban tres vueltas.

En los pasajes decisivos, Di Giannantonio intentó sostener la primera posición ante el acoso de Márquez, pero no consiguió evitar el adelantamiento. El nueve veces campeón mundial capitalizó esa maniobra faltando dos vueltas para la bandera a cuadros, y si bien no logró escaparse en solitario, supo administrar la presión de su rival en un circuito donde las opciones para sobrepasar resultaron limitadas. Así, Márquez selló su decimosexto éxito en carreras Sprint y su primer triunfo en la actual campaña, luego de haber finalizado segundo en el Sprint de Tailandia y no sumar puntos en la carrera larga.

Jorge Martín (Aprilia) completó el podio, alcanzando nuevamente los puestos de privilegio tras quedar fuera de ellos desde el último Gran Premio de 2024. Europa Press informó que Pedro Acosta apenas sumó un punto, lo que le permitió mantenerse al frente del campeonato, aunque su ventaja se redujo a solo dos puntos con respecto a Marco Bezzecchi.

La carrera Sprint se llevó a cabo en un contexto condicionado primero por las condiciones meteorológicas, que causaron daños en el asfalto y alteraron la dinámica habitual de la competencia. Una vez normalizada la pista, los pilotos se enfrentaron a un trazado exigente, donde la gestión de los neumáticos y las estrategias tuvieron un peso determinante en el resultado. El desarrollo de la jornada evidenció la fortaleza de Ducati y la labor de Márquez para revertir una situación adversa en las vueltas finales.

El campeonato mundial de motociclismo avanza con una clasificación ajustada tras la cita de Brasil. Pedro Acosta, pese a terminar lejos de los primeros lugares, sigue como líder aunque ahora bajo la presión de Bezzecchi. La actuación de Di Giannantonio confirmó su capacidad en clasificación y carrera corta, mientras Márquez sumó su primer triunfo de la temporada, reforzando sus expectativas para futuras carreras. La conformación del podio y la evolución de los protagonistas mantienen la atención en torno al desarrollo del torneo y anticipan nuevas disputas en las próximas jornadas.