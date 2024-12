98-78. Valencia revive en una gran segunda mitad y desarbola a un tenaz Girona

Valencia, 7 dic (EFE).- El Valencia Basket resistió este sábado a una primera mitad sin acierto y desarboló en la segunda a un tenaz Bàsquet Girona, incapaz de atajar el vendaval ofensivo que lideró el joven Sergio de Larrea y que guió a Valencia a vencer 98-78.

El equipo 'taronja' pasó del 56-57 al 75-60 en apenas cinco minutos de juego entre el final del tercero y el inicio del último parcial, cortando el sueño de un Girona que igualó el ritmo valenciano con defensa y aplomo, pero que se desmontó en una segunda mitad en la que Valencia prolongó su racha de quince triunfos en dieciséis partidos.

El vallisoletano De Larrea lideró ya de inicio a un Valencia que quería hacer valer su ritmo y aprovechar las dudas con las que llegaba el Bàsquet Girona para romper el partido (8-0, m.5). Pero el americano Ike Iroegbu entró con acierto al intercambio de canastas que proponía Valencia y su compatriota Aljami Durham, con ocho puntos seguidos, equilibró el duelo (21-22).

El acierto no sonreía a Valencia, que no era todo lo fluido de otros partidos en ataque, pero que sobre todo en defensa no estaba tan activo como otros días, y Fotis Katsikaris ahondó en ello proponiendo a Durham, Iroegbu y Nike Sibande un juego mucho más directo. Girona mandaba (34-39, m.17) e inquietar a un Valencia sin demasiadas ganas en defensa.

Sólo el acierto de tres de Matt Costello acercó a Valencia antes del paso por vestuarios (44-45) y, minutos después, el mismo pívot le hizo coger algo de ventaja en un inicio de tercer cuarto en el que Sergi Martínez dejó el partido lesionado de su rodilla derecha.

Las faltas de Girona pesaron en exceso a un equipo que empezó a sufrir una defensa más intensa de Valencia y la intimidación de Amidah Brimah, que superó el poderío interior de James Nnaji. Aunque ni siquiera a través de la mejora defensiva rompía al equipo catalán, que encontraba en la dirección y los triples de Juani Marcos la fórmula para seguir en partido (56-57, m.26).

Sin embargo, la salida a pista de Chris Jones y De Larrea cambiaron el partido. Valencia Basket empezó a recuperar balones pero, sobre todo, comenzó a encontrar canastas fáciles, con el base vallisoletano como gran referente, pasando del 56-57 al 75-70.

De Larrea encontraba a Semi Ojeleye y también a Jones y con un parcial de 19-3 en cinco minutos remató las opciones de Girona. Emergió entonces la figura de Ojeleye, que con sus triples controló el último cuarto de Valencia, que superó los veinte puntos de ventaja ante un Girona que no mereció tanto castigo, pero que prolonga su mala racha.

- Ficha técnica:

98 - Valencia Basket (21+23+26+28): De Larrea (15), Montero (7), Puerto (2), Pradilla (5), Costello (15) -cinco titular-, Badio (8), Ojeleye (15), López-Arostegui (-), Jones (16), Jovic (-), Brimah (7), Sestina (8).

78 - Bàsquet Girona (22+23+15+18): Iroegbu (7), Durham (12), Sergio Martínez (2), Susinskas (-), Fernández (11) -cinco titular-, Sibande (9), Fjellerup (-), Marcos (14), Ferrando (3), Howard (14), Sorolla (-), Nnaji (6).

Árbitros: Martín Caballero, Raúl Zamorano e Iyán González. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada liguera, disputado en la Fonteta ante 5.674 espectadores. EFE

