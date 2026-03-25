México descarta presión de EE.UU. para incluir el tratado de agua en el T-MEC

Ciudad de México, 25 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este miércoles que su gobierno haya recibido presiones de EE.UU. para cumplir con los compromisos de entrega de agua establecidos en el Tratado de Aguas de 1944, luego de que el senador estadounidense John Cornyn solicitara que se incorpore el cumplimento en la revisión del tratado comercial T-MEC.

“Pues si hay acuerdo, no sé por qué (piden integrarlo a la revisión del tratado), a lo mejor no esté enterado el senador”, respondió la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre las declaraciones del legislador republicano.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que en febrero pasado, el senador republicano por Texas solicitara a través de una carta enviada al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, que el tema fuera abordado dentro del proceso formal de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), actualmente en marcha.

Sheinbaum explicó que el tratado establece ciclos de cinco años para que México entregue cierta cantidad de agua del Río Bravo, mientras que Estados Unidos entrega agua del río Colorado.

Sin embargo, recordó que en el último quinquenio México no pudo cumplir plenamente debido a las condiciones climáticas extremas.

“En los últimos cinco años México no pudo entregar la cantidad de agua, no porque no quisiera, sino porque fueron años de mucha sequía. Entonces, no había condiciones para entregar el agua”, señaló.

Sheinbaum añadió que para compensar ese déficit se firmó un anexo que permitiría regularizar la entrega en el siguiente ciclo, por lo que actualmente existe un acuerdo técnico para cubrir lo adeudado con base en la disponibilidad real del recurso.

“Acordamos una entrega de agua dado que hay un faltante, digamos, de los cinco años anteriores acorde con la cantidad de agua que existe, porque no se puede entregar el agua que no tenemos o que afectar el consumo humano de agua en nuestro país o pues de alguna parte del riego agrícola”, señaló.

Sheinbaum insistió en que el proceso actual se encuentra en ajustes logísticos, y descartó elementos políticos.

“En este momento se está discutiendo si se entrega en una semana o se entrega en las siguientes dos semanas, cuestiones de este tipo que ya realmente son menores. Pero hay un acuerdo para la entrega de agua”, precisó.

Por último, Informó que su gobierno mantiene comunicación constante con los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, estados fronterizos con EE.UU. y que podrían verse afectados por los volúmenes de entrega.

En el segundo semestre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con la imposición de un arancel a las importaciones mexicanas como respuesta al incumplimiento de los requisitos de entrega de agua establecidos en el Tratado de 1944, aunque poco después los dos países alcanzaron un acuerdo para atender estas obligaciones.