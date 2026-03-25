Los expertos confían en el rebote del oro y ven en las caídas "oportunidades de inversión"

Las estimaciones más recientes de entidades financieras apuntan a que el precio del oro podría alcanzar cerca de 5.900 dólares por onza durante el presente año, con previsiones aún más optimistas de algunos bancos que lo sitúan incluso en 6.300 dólares, lo que representaría un potencial alcista superior al 38% a partir de su valor actual. De acuerdo con la información reportada por la agencia, este escenario surge tras una recuperación parcial del metal después de haber caído ante las recientes tensiones en Oriente Medio y la posterior distensión en la región.

Según publicó la agencia, los expertos de las principales gestoras internacionales mantienen su confianza en la capacidad del oro para recuperarse en el corto plazo. La reducción en la tensión diplomática y militar entre Estados Unidos-Israel e Irán ha influido directamente en la cotización de este activo. Desde el inicio de los ataques coordinados por parte de Washington y Tel Aviv sobre Teherán, acontecidos el 28 de febrero, el precio de la onza descendió más de un 22%, pasando de la franja de los 5.300 dólares previos al conflicto a valores próximos a los 4.100 dólares el lunes 23 de marzo. Sin embargo, a raíz de los avances diplomáticos, incluyendo el anuncio de conversaciones entre el Gobierno estadounidense y la República Islámica, así como la presentación de un plan de paz de 15 puntos por parte de Estados Unidos, el oro experimentó una recuperación que lo situó recientemente en torno de los 4.550 dólares.

El medio informa que, a pesar de que el oro no ha cumplido con su función tradicional como refugio en este último contexto de alta inestabilidad geopolítica, la entidad suiza UBS mantiene que su rol como herramienta de cobertura y diversificación continúa vigente. La organización apunta que estos niveles de precios resultan atractivos para quienes buscan inversiones a largo plazo, argumentando también que el oro contribuye a proteger las carteras ante efectos indirectos derivados de acontecimientos geopolíticos.

De acuerdo con Ofi Invest AM, firma francesa de gestión de activos, las recientes caídas en el precio del oro representan oportunidades de entrada para los inversores, dado que consideran el desplome como una situación coyuntural, sin modificaciones de fondo en las bases del mercado del metal. Los especialistas resaltan la elevada liquidez del segmento, lo que provoca cierta sensibilidad inmediata a factores externos, aunque remarcan que históricamente las correcciones han sido seguidas habitualmente por recuperaciones pronunciadas en el precio.

El informe también señala los factores secundarios que influyen en el comportamiento del oro. Entre ellos, los analistas destacan el posible movimiento de ciertos países del Golfo que podrían verse forzados a vender reservas de oro para destinar fondos a defensa y reconstrucción, aunque aclaran que tal escenario todavía no se ha presentado. La región de Oriente Medio figura como un actor clave en este mercado, dado que un 20% de las transacciones globales pasan por Dubái, y los conflictos han limitado el consumo del metal dentro de la zona afectada.

Ofi Invest AM enfatizó, según detalló la agencia, que la eventual subida de las tasas de interés por parte de los bancos centrales podría provocar serias dudas sobre la sostenibilidad de la deuda soberana, debido al elevado nivel de endeudamiento en las principales economías. Ante este contexto de incertidumbre, el oro sobresale como una opción atractiva para los inversores que buscan preservar su capital ante riesgos de impago o mayores dificultades económicas, ya que el metal es reconocido como una reserva de valor.

El reporte indica que los analistas de Ofi Invest AM prevén que el oro retomará una tendencia alcista, lo que facilitaría un posible retorno a los valores máximos históricos de cotización e incluso la posibilidad de superarlos, siguiendo patrones ya observados en situaciones anteriores, según su análisis.

Por su parte, la entidad suiza UBS ha concretado su previsión, anticipando que el oro podría situarse en torno de los 5.900 dólares por onza hacia finales de año, según las declaraciones de Mark Haefele, director de Inversiones de UBS Global Wealth Management. El banco estadounidense JP Morgan, antes del desencadenamiento del conflicto, había estimado el precio potencialmente en 6.300 dólares.

Según consignó la agencia en su publicación, estas proyecciones elevadas derivan de las recuperaciones recientes y del atractivo del oro como activo estratégico ante eventuales episodios de volatilidad o riesgos sistémicos, así como de la percepción generalizada entre analistas y gestores de activos de que los fundamentos del mercado del oro permanecen sólidos pese a las perturbaciones recientes.