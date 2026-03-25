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REVIEW | Proyecto Fin del Mundo - Ryan Gosling salva al planeta

El reconocido actor interpreta a un astronauta en una película que hasta tiene toques argentinos, donde suena un tango y una canción de Mercedes Sosa

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Proyecto Fin del Mundo (Captura
Proyecto Fin del Mundo (Captura de tráiler oficial)

Muchas veces hemos visto la premisa del héroe por accidente que se convierte en la última esperanza de la tierra. Pero como Phil Lord y Christopher Miller están detrás de Proyecto Fin del Mundo, la historia tiene una impronta que mezcla el humor y el absurdo dándole una vuelta original a una narrativa que ya vimos miles de veces. Es que la dupla es la misma de La gran aventura Lego, de Comando Especial (21 Jump Street) y de otras como Spider-Man: A través del Spider-Verso (Spider-Man: Across the Spider-Verse). En todas las mencionadas, los creadores consiguen mezclar géneros e incluir la comedia desde distintos lugares. Y en todas salieron exitosos.

En Proyecto Fin del Mundo, Ryan Gosling interpreta a un profesor de primaria que es convocado por el gobierno de Estados Unidos para colaborar en un proyecto ultra secreto ante una amenaza que pone en peligro nuestro planeta.

La primera escena nos lo muestra completamente solo en una nave espacial y a través de distintos flashbacks temporales el espectador irá descubriendo que fue lo que lo llevó ahí. No hay grandes sorpresas en ese recorrido pero sí habrá giros más inesperados durante su “presente” en el espacio.

(Sony Pictures)
(Sony Pictures)

Dentro del subgénero de protagonistas solos en naves, esta se acerca más al estilo “relajado” de Matt Damon en Misión Rescate (The Martian) y se aleja del tipo de astronauta dramático que carga con el peso de salvar al mundo.

El Dr. Grace de Ryan Gosling se maneja en la línea del tipo común que termina sacando al héroe que no sabía que tenía dentro, y si bien el actor es muy agradable y ofrece un trabajo sólido es imposible creer que es un científico. Nunca consigue el efecto de Leonardo DiCaprio en No Mires Arriba, con sus tics, el pelo engrasado y una personalidad más bien torpe. Gosling es canchero, usa sacos tejidos que le quedan pintados y nunca tiene un pelo fuera de lugar.

(Sony Pictures)
(Sony Pictures)

Aun así, su actuación funciona dentro de las reglas de la dupla de Lord y Miller, y Proyecto Fin del Mundo consigue traer algo relativamente nuevo a una fórmula que ya conocemos. Eso sí, la película es excesivamente larga. Tiene varios giros de más en donde se abren nuevos conflictos que ya parecían terminados.

En definitiva, Proyecto Fin del Mundo se anima a jugar con la idea del héroe norteamericano desde otro lugar, tratando de mostrar a Gosling como alguien con miedos, inseguridades y errores, y esto termina siendo mucho más divertido de ver que el de la figura clásica del héroe de acción al que la industria nos tiene tan acostumbrados.

7
Modo astronautaUna linda película en donde Ryan Gosling se convierte en un héroe inesperado.
Disponible en
Cine

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