Bolsonaro recibe el alta hospitalaria este viernes dos semanas después tras concederle el arresto domiciliario

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro recibe este viernes el alta hospitalaria dos semanas después de tener que haber sido ingresado en una unidad de cuidados intensivos por una bronconeumonía bacteriana, pudiendo continuar su pena de más de 27 años de cárcel por golpe de Estado bajo arresto domiciliario.

Ramos Caiado, uno de los médicos personales del expresidente, ha destacado este miércoles la "significativa mejoría" que presenta, después de que el martes abandonara la unidad de cuidados intensivos del Hospital DF Star, en Brasilia, donde fue trasladado el pasado 13 de marzo.

Así, ha señalado que salvo "alguna incidencia", está previsto que abandone hospital el viernes rumbo a su domicilio para continuar con el tratamiento médico al menos durante 90 días, después de que el Tribunal Supremo le concediera durante es plazo el favor penitenciario debido a su precario estado de salud.

"Como el tratamiento antibiótico finaliza mañana, el alta está programada para el viernes. La radiografía de anoche nos tranquilizó mucho. Al inicio de la hospitalización, ya habíamos estimado una estancia de aproximadamente 14 días, basándonos en nuestra experiencia con casos similares", ha explicado.

"Todavía presenta una lesión residual en el pulmón izquierdo, lo cual era de esperar dada la gravedad", ha señalado el médico, quien ha trasladado que el expresidente brasileño recibió con "satisfacción" la decisión del Supremo. "El ambiente de casa es siempre mejor", ha dicho, según recoge el diario 'O Globo'.

En ese sentido, ha detallado que el domicilio ya ha sido preparado para poder atender de la mejor manera a un Bolsonaro que podría volver a pasar por el quirófano para tratarse una lesión de hombro, una vez se recupere.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 Bolsonaro fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda tras infringir varias veces las medidas cautelares de su arresto domiciliario en el marco de la condena de 27 años de prisión en su contra por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.