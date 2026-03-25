La RFEF y Movistar se unen para iniciar "un periodo exitoso" hasta 2030

La presencia de la selección absoluta masculina en Las Rozas durante su concentración para los partidos amistosos frente a Serbia y Egipto sirvió de escenario para el anuncio de una colaboración que, según directivos y representantes, busca influir más allá del resultado deportivo inmediato. Movistar y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentaron un acuerdo de patrocinio y operación como proveedor oficial de telecomunicaciones que se extenderá hasta el año 2030. Según consignó el medio que cubrió la información, ambas organizaciones destacaron este pacto durante un acto celebrado en el Auditorio José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De acuerdo con la información facilitada, el compromiso convierte a Movistar en patrocinador y operador oficial de telecomunicaciones para todas las selecciones españolas hasta 2030. El acuerdo se formalizó durante la concentración de la selección española absoluta masculina, en vísperas de los encuentros amistosos contra Serbia, previsto para este viernes en La Cerámica, y Egipto, el próximo martes en el RCDE Stadium. Tal como reportó el medio, ambas instituciones subrayaron la intención de iniciar “un periodo exitoso para todos”, con la presencia de directivos, personalidades del fútbol y representantes de la compañía tecnológica.

Aitor Karanka, director técnico de Desarrollo y principal responsable deportivo de la selección absoluta masculina de la RFEF, intervino en la presentación del acuerdo para resaltar la importancia del vínculo entre Movistar, Telefónica y la propia Federación. “Es un honor darles la bienvenida otra vez. Tenemos que rodearnos de los mejores porque vamos a competir con los mejores. Seguro que va a ser un periodo exitoso para todos”, expresó Karanka, de acuerdo con lo publicado. La declaración pone de manifiesto el objetivo de la Federación de fortalecer su estructura con aliados estratégicos, en la antesala de grandes competiciones internacionales.

Por parte de Movistar, la periodista y gerente de Relaciones Institucionales, Mónica Marchante, explicó los factores que otorgan relevancia a este pacto. Según detalló, el acuerdo une a la empresa “a uno de los grandes símbolos de la marca España” y refuerza el valor de conectar a las personas en momentos “que de verdad importan”, más allá de los resultados deportivos o los puestos en clasificación. Marchante apuntó que la selección española representa “esfuerzo, trabajo en equipo, ambición, y también la capacidad de asumir riesgos, de tomar decisiones en momentos clave y de ejecutar cuando toca con precisión”, subrayando el paralelismo entre los valores del fútbol y los del Grupo Telefónica.

Marchante añadió que tanto Telefónica como la división Movistar Plus han apostado de forma prioritaria por conectar a la afición con la experiencia futbolística, extendiendo la vivencia del deporte más allá de los estadios. Según lo consignado, señaló que la experiencia digital que ofrecen recursos como la televisión, el ‘streaming’, la telefonía móvil y las redes sociales, ha modificado el modo en que el público vive y comparte los grandes éxitos y derrotas de la selección nacional. “Movistar Plus tiene un papel fundamental dentro del grupo Telefónica” en lo que respecto a estas conexiones, expresó Marchante.

Según publicó el medio, la representante de Movistar destacó la importancia de acompañar a las distintas selecciones nacionales durante un ciclo que incluye el Mundial masculino de este verano, el Mundial femenino el próximo año, las Eurocopas y “momentos que vamos a recordar toda la vida”. Expuso que la alianza busca impulsar “el talento, el fútbol femenino, las nuevas generaciones y una forma de entender el deporte que representa lo mejor de nosotros como país, como España”. En sus palabras, este pacto implica conectar tecnología y emociones, así como a todo un país con los momentos deportivos más destacados de los próximos años.

Este enfoque de unión entre tecnología y deporte se vio también reflejado en las palabras de jugadores convocados. Martín Zubimendi, miembro de la selección y futbolista del Arsenal, expresó su preferencia por acuerdos que no sólo promueven a la selección absoluta, sino que también prestan atención a los equipos de fútbol en general, incluidas las categorías inferiores y el fútbol femenino. “El fútbol español no solo somos nosotros, hay que apoyar a todos los equipos de fútbol, las categorías inferiores, la femenina. Es algo que a mí personalmente me gusta, me motiva”, citó el medio respecto a sus palabras.

La visión que subraya la importancia de todos los involucrados se repitió en las declaraciones de Borja Iglesias, delantero del RC Celta, quien puso el foco en la labor que permite a los seguidores disfrutar del fútbol en sus hogares. El futbolista calificó de “fantástico” el acuerdo y valoró el trabajo de los profesionales que hacen posible esa conexión entre los partidos y la afición, según reportó el medio.

El acto celebró la puesta en marcha de un nuevo contexto para las selecciones españolas, caracterizado por la apuesta por la innovación tecnológica, la promoción del talento nacional y la facilitación de experiencias digitales adaptadas a las nuevas demandas de los aficionados. Según información de la RFEF y Movistar publicada en diversos comunicados, la alianza intentará responder a los desafíos futuros del fútbol profesional, en un marco marcado por la globalización, el avance de las comunicaciones y la transformación de la interacción de los hinchas con el deporte mediante plataformas digitales.