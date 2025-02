Meliá impulsará su segmento de lujo con 15 nuevas aperturas en 2025

Meliá Hotels International ha presentado un ambicioso plan de expansión en su segmento de lujo, que incluirá la apertura de 15 nuevos hoteles en 2025. Esta estrategia permitirá a la hotelera consolidar su presencia en mercados clave como Vietnam, Italia, España, Argentina y Oriente Medio, llevando su hospitalidad española a algunos de los destinos más atractivos del mundo.

Entre las aperturas destacadas, ME by Meliá ampliará su presencia en Europa con nuevos establecimientos en Lisboa, Malta, Marbella y Málaga. Además, Paradisus by Meliá renovará su concepto Destination Inclusive, mientras que ZEL, la marca creada junto al tenista Rafael Nadal, inaugurará su primer resort lifestyle todo incluido en el Caribe, ubicado en Punta Cana.

Esta expansión llega en un momento de alta demanda por experiencias premium, lo que refleja la creciente preferencia de los viajeros por destinos de lujo.

En 2024, Meliá añadió dos aperturas icónicas a su portafolio: Palazzo Cordusio Gran Meliá en Milán, ubicado en un edificio histórico en pleno corazón de la ciudad, y Casa de las Artes, A Meliá Collection Hotel en Madrid, que rinde homenaje al legado cultural de la capital española.

Siguiendo su estrategia de expansión global, Meliá abrirá en 2025 algunos de sus hoteles más ambiciosos hasta la fecha. La marca ME by Meliá abrirá en Marbella, Málaga, Lisboa y Malta, mientras que ZEL, en colaboración con Rafael Nadal, lanzará el primer todo incluido lifestyle en el Caribe.

En noviembre, el ME Malta abrió sus puertas en la ciudad costera de St. Julian's, al noreste de la isla, diseñado por el renombrado estudio Zaha Hadid Architects como parte del complejo Mercury Towers. Esta es la segunda colaboración de la marca con Zaha Hadid, tras el exitoso lanzamiento de ME Dubai en 2020.

En 2025, se espera la inauguración de ME Lisbon, en pleno centro de la capital portuguesa, que ofrecerá un diseño y una programación cultural exclusivos, junto con un Radio Rooftop Bar con vistas panorámicas y un espacio de más de 600 metros cuadrados para reuniones y eventos.

Otros planes de ME by Meliá incluyen España --con la apertura de ME Málaga en el primer trimestre de 2025 y de ME Marbella en el segundo trimestre de 2025--, así como Grecia, Albania y China.

La marca también reforzará su presencia en México, con la apertura de ME Guadalajara y ME Sayulita durante el año que viene. Junto con ME Cabo, estas nuevas propiedades mexicanas refuerzan aún más la expansión de Meliá en México, donde se espera duplicar su presencia en los próximos dos años.

THE MELIÁ COLLECTION CRECE EN TODO EL MUNDO.

The Meliá Collection continúa su expansión en todo el mundo, ofreciendo propiedades boutique de lujo con un diseño único y un servicio altamente personalizado, que atrae a los viajeros de alto poder adquisitivo. En 2024, la marca incorporó a su portafolio el Hotel Casa de las Artes, en el barrio literario de Madrid, inspirado en el legado de Miguel de Cervantes. En 2025, se abrirán dos nuevos hoteles: Residenza Cardinale en Milán y Meliá Ba Vi Mountain, el primer Meliá Collection en Asia, cerca de Hanoi, Vietnam.

Por su parte, Paradisus by Meliá continúa expandiendo su concepto Destination Inclusive, ofreciendo a los viajeros una inmersión cultural y una experiencia de bienestar. Después de las aperturas en Lanzarote y Gran Canaria, la marca se expandirá a Fuerteventura, con la renovación del Meliá Fuerteventura en el verano de 2025, y a Pattaya (Tailandia), reforzando su presencia en Asia. En 2025, Paradisus presentará nuevas experiencias centradas en el bienestar y el aprendizaje cultural de los destinos.

Además, ZEL, la marca de estilo de vida creada en colaboración con Rafael Nadal, seguirá creciendo con aperturas en Punta Cana (República Dominicana) y Sayulita (México), tras su debut en Mallorca en 2023 y su expansión en la Costa Brava en 2024.

EXPANSIÓN CON RESPONSABILIDAD.

La sostenibilidad sigue siendo un pilar fundamental de Meliá, que continúa apostando por el turismo responsable en todas sus aperturas de lujo. La inauguración de Villa Le Blanc Gran Meliá en 2022 marcó el debut de la cadena en términos de eficiencia y responsabilidad medioambiental, siendo el primer hotel de lujo en Menorca con certificación Net Zero. Este compromiso con la sostenibilidad ha llevado a Meliá a ser reconocida como la empresa hotelera más sostenible de España y Europa, según S&P.

El programa Travel for Good, una iniciativa global de sostenibilidad de Meliá, integra principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en la estrategia empresarial de la compañía, con el objetivo de promover el turismo responsable y generar valor tanto para las comunidades locales como para el medio ambiente.