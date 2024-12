Experimento lingüístico: estudiantes de India exploran acentos hispanos en el escenario

Rita Cardeira

Nueva Delhi, 2 dic (EFE).- En un experimento teatral, un grupo de estudiantes indios se propuso dominar el español al sumergirse en las profundidades del idioma y sus variados acentos, convertidos en actores de algunas de las obras más emblemáticas del teatro hispano contemporáneo.

Desde la pobreza, al amor, a la guerra y a la justicia social, el compendio de obras teatrales "El viaje de la vida" brotó en Nueva Delhi, representada por estudiantes de algunas de las principales universidades de la capital india, como la Universidad Jawaharlal Nehru o la Universidad de Delhi, e incluso de bachillerato, cuyas edades varían entre los 15 y los 24 años.

Como forma de fusionar y conservar las raíces y acentos de países como España, México, Colombia, Venezuela y Chile, Alfredo Caldera, consejero de la embajada Venezuela en la India y director de la obra recurrió a cortas representaciones adaptadas de honrados dramaturgos.

Estas son 'Macario' del dramaturgo Bruno Traven, quien vivió gran parte de su vida en México, 'La Vorágine' del colombiano José Eustasio Rivera, 'Pic-nic' del español Fernando Arrabal, 'Una espiga sembrada en Carabobo' del venezolano César Rengifo y 'La Pérgola de las Flores' de la chilena Isadora Aguirre.

El principal reto fue convencer estos jóvenes a salir de su zona de confort, representando y pronunciando los diferentes acentos del castellano a través de obras literarias complejas, aunque previamente estudiadas, aseguró a EFE la vicepresidenta de la Asociación de Profesoras de Español de la India (APEI), Noori Khan.

"Hemos estudiado la literatura española en clase, la cultura de los países hispanohablantes. Estos alumnos buscan por si solos aprender el castellano, y yo insistí en que aprendieran los diferentes acentos de cada país aunque me dijeron muchas veces que no", explicó.

Entre mensajes de texto y voz, diálogos y ensayos de largas horas intercambiados con las cinco embajadas hispanohablantes, los alumnos pudieron finalmente arraigar las distintas pronunciaciones y reflejar el amor, la resiliencia, el absurdo y el sacrificio de estas obras.

"Los ensayos para esta obra permitieron que muchos de ellos ganasen más confianza con su nivel de español. Queríamos hacer algo que vinculara a los estudiantes con la cultura hispana, y el español es bonito con todos sus acentos, por eso quería que hablaran con la entonación del país con el que más se identifican", añadió Khan.

A pesar de las adversidades, la profesora hizo hincapié en que "los indios son políglotas" y en que el español no deja de ser un idioma más.

A su vez, Khan destacó la disciplina, las ganas de aprender y el compromiso de los alumnos, que "fueron sin duda factores que han ayudado en una evolución más rápida, en cuestión de meses".

Los jóvenes 'actores' recibieron el pasado jueves a los invitados, en la exhibición de las obras en el Centro Internacional de la India (IIC) en Nueva Delhi, ya abrazando a su personaje, mientras expresaban lo mucho que les gusta aprender español.

"Con el español puedo conectar con muchas más personas que antes. Formar parte de este evento fue una experiencia increíble, pude practicar o hablar español con cualquiera, algo que no pasa en mi escuela", afirmó Ansh, el joven protagonista de la obra "Macario".

En esta pieza, el protagonista lucha por comerse un pavo entero solo y en paz, mientras enfrenta preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y el destino.

"(El español) es un idioma que te abre muchas puertas en el futuro porque es uno de los idiomas más bellos y hablados del mundo. Al principio tuve dificultades porque no lo conocía y no sabía nada sobre él, pero si practicas todos los días no tendrás dificultades", dijo Javani, una de las intérpretes del texto chileno 'La Pérgola de las Flores'.

La APEI, la primera asociación de profesores de español en la India, nació el pasado mes de junio como forma de difundir el idioma español, con más de 600 millones de hablantes, y promover la cultura de los países hispánicos.

Asimismo, espera dar una mayor visibilidad al español ante la sociedad y la comunidad educativa, ayudando a establecer relaciones fluidas entre naciones y mejorando el conocimiento mutuo. EFE

(foto)(vídeo)