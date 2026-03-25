Desarticulado un clan familiar dedicado a la venta de cocaína en La Línea (Cádiz)

Algeciras (Cádiz), 25 mar (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en La Línea de la Concepción (Cádiz) un clan familiar dedicado a la venta de cocaína, operación en la que han sido detenidas cuatro personas e intervenido un depósito de armas y munición.

La investigación se inició en el mes de febrero de 2025, según ha informado este miércoles la Policía Nacional, tras detectarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes en la barriada linense de Las Palomeras. Las primeras pesquisas permitieron determinar la existencia de un grupo organizado, de carácter familiar, que operaba desde hacía años en la distribución de cocaína.

Una vez identificados los puntos de venta, los agentes centraron sus esfuerzos en localizar los lugares utilizados por los investigados para ocultar las sustancias estupefacientes, así como el dinero y otros efectos procedentes de la actividad ilícita.

Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo numerosas vigilancias que permitieron identificar a varias personas implicadas, cada una de ellas con funciones específicas dentro de la organización.

Entre dichas funciones se encontraban la venta directa de droga al menudeo en los puntos activos, el traslado de las sustancias entre diferentes ubicaciones para evitar su incautación policial, así como labores de vigilancia y seguridad.

Asimismo, algunos integrantes se encargaban de guiar a los consumidores hasta los puntos de venta, además de ejercer control sobre el entorno, llegando en ocasiones a emplear la violencia física para el cobro de deudas o la protección del grupo frente a posibles rivales.

Durante las vigilancias, los agentes pudieron constatar episodios de coacciones, vejaciones e incluso agresiones físicas hacia consumidores, quienes debido a su situación de dependencia asumían estas conductas.

Una vez recabados los indicios necesarios, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Policía Nacional de La Línea puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, solicitando y autorizándose varias entradas y registros en domicilios vinculados al clan investigado.

En los registros practicados en los puntos de venta fueron intervenidas numerosas dosis de cocaína preparadas para su distribución. Asimismo, en uno de los inmuebles utilizados por la organización se localizaron cantidades mayores de sustancia estupefaciente destinadas a la confección previa de las dosis que posteriormente eran distribuidas.

Igualmente, en otro de los domicilios se descubrió un depósito de armas y munición, que incluía un arma automática. EFE

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