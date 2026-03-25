Irán advierte a EEUU que "no volverá a ver" precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

Al dirigirse este miércoles a las autoridades de Washington, un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, máxima instancia del Ejército de Irán, sostuvo que mientras las políticas estadounidenses mantengan una postura hostil frente a su país, el sector energético mundial se enfrentará a cambios irreversibles. De acuerdo con la agencia iraní de noticias Fars, el portavoz declaró que las inversiones planteadas por Estados Unidos en la región no tendrán lugar y que los precios del petróleo y la energía no regresarán nunca a los niveles anteriores bajo estas circunstancias. Estas afirmaciones surgen en respuesta a informes publicados por The New York Times y The Wall Street Journal acerca de un presunto plan de paz estadounidense enviado a Teherán.

La información difundida por Fars recoge palabras del portavoz, quien advirtió a Washington: “No llaméis ‘acuerdo’ a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”. El funcionario militar insistió en que el Gobierno iraní rechaza cualquier propuesta de acuerdo tanto en el presente como en el futuro, enfatizando que “nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca”.

Estas declaraciones se producen en un marco de creciente tensión, luego de la ofensiva sobre objetivos iraníes impulsada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. La situación se agravó luego de que, según consignó Fars, el presidente estadounidense Donald Trump emitió un ultimátum de 48 horas a Teherán exigiendo la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más relevantes para el flujo internacional de petróleo.

Tras la advertencia norteamericana, la administración de Washington informó la decisión de aplazar por cinco días cualquier ataque militar contra las instalaciones eléctricas iraníes. En ese contexto, el portavoz militar iraní recalcó que “nada volverá a ser como antes” hasta que, según sus palabras, “la idea de actuar contra la nación iraní se haya borrado por completo” de los planes estadounidenses, según registró la agencia Fars.

Fuentes consultadas por The New York Times y The Wall Street Journal plantearon que el supuesto plan de paz estadounidense buscaba rebajar la tensión en la región. No obstante, las recientes comunicaciones del alto mando iraní dejan claro el rechazo a cualquier iniciativa que parta desde Washington, desestimando la posibilidad de negociaciones bilaterales.

El discurso difundido por Fars detalla que la posición de firmeza de Teherán atiende tanto a factores políticos como económicos. El control iraní sobre rutas clave del transporte de crudo, en especial el estrecho de Ormuz, otorga al país una herramienta de presión directa sobre los mercados energéticos internacionales. Las amenazas dirigidas a los precios del petróleo y las advertencias sobre la inviabilidad de proyectos de inversión extranjera buscan remarcar la capacidad de Irán de incidir en el equilibrio global en respuesta a medidas consideradas hostiles.

La postura del portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya sigue la línea de anteriores comunicados oficiales iraníes que descartan la posibilidad de llegar a consensos con Washington bajo condiciones impuestas o después de operativos militares directos. Las informaciones referidas en Fars remarcan que la negativa oficial se mantendrá en tanto no exista una modificación profunda de las estrategias estadounidenses hacia la región.

La confrontación mediática se produce en paralelo al mantenimiento de un ambiente de alta tensión bélica y comercial, donde la seguridad de las rutas marítimas y los precios energéticos internacionales dependen, en buena medida, de la evolución del conflicto diplomático y militar. Las fuentes de la agencia Fars reflejan la intención iraní de utilizar estos elementos como factores de negociación colectiva en el tablero internacional, a la vez que rechaza cualquier posibilidad de diálogo que no contemple una reconsideración completa de las políticas estadounidenses.

Las imágenes relacionadas y material audiovisual sobre este episodio están disponibles en Europa Press Televisión, según el reporte y detalles de contacto incluidos en la información original.