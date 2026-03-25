El Gobierno proclama el 24 de marzo como día Nacional de la Memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina

La resolución oficial sobre la designación del 24 de marzo reitera un compromiso con la no repetición de actos similares y con la asunción pública de los hechos traumáticos registrados en el pasado. Según publicó el medio, el Ejecutivo español busca mediante esta acción preservar la memoria histórica y asegurar la apertura plena de los archivos relacionados con las violaciones de derechos humanos registradas durante la dictadura argentina, sucedida entre 1976 y 1983. Este día ha sido instaurado como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la República Argentina, específicamente para recordar y rendir homenaje a las personas de nacionalidad española que sufrieron directamente los efectos de ese régimen.

De acuerdo con la información consignada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno español ha oficializado esta jornada con el objetivo de reconocer a las víctimas españolas de la dictadura militar argentina. El texto precisa el deseo del Ejecutivo de rendir homenaje a quienes perdieron la vida o desaparecieron durante aquellos años y de reconocer de forma expresa a sus familiares. A través del mismo documento, el Ejecutivo ha condenado explícitamente las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos durante el gobierno encabezado por Jorge Rafael Videla y otros responsables del régimen militar.

El medio informó que la conmemoración estará dedicada especialmente a 307 personas, cuyos nombres figuran en un listado anexo al Boletín Oficial del Estado. Entre estas víctimas se encuentran tanto emigrantes españoles como descendientes de personas exiliadas o migrantes establecidos en Argentina y que, durante el periodo de la dictadura, fueron víctimas de persecución, desaparición u homicidio.

El documento incorpora igualmente el compromiso del Gobierno con la defensa de la memoria democrática y subraya como esenciales los principios de verdad, justicia y reparación. Según detalla La Moncloa en la nota oficial que acompaña este nombramiento, el tributo representa a la vez un acto de recuerdo y de reconocimiento, tanto para las víctimas directas como para sus familiares, que durante décadas han reclamado justicia y esclarecimiento de los hechos.

El medio detalla que, en la proclamación gubernamental, se recalca la importancia de preservar el conocimiento histórico acerca de los acontecimientos en cuestión e insta a garantizar el acceso ciudadano a los archivos y documentos que puedan aportar luz sobre las violaciones cometidas. La medida responde a la intención de evitar que estos episodios queden en el olvido y mantener vivas las demandas de memoria, justicia y reparación para las futuras generaciones.

Según consignó el medio, este reconocimiento se inscribe dentro de una política pública orientada a promover la garantía de no repetición, un concepto que implica el desarrollo de mecanismos institucionales y legales para impedir que hechos traumáticos semejantes vuelvan a producirse. La aprobación del día Nacional de la Memoria para las víctimas españolas también se interpreta como un esfuerzo por consolidar el compromiso internacional de España con la defensa de los derechos humanos y con la consolidación de las democracias.

De acuerdo con la publicación del BOE, el homenaje persigue la doble finalidad de dignificar a las víctimas e impulsar la divulgación histórica para fomentar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. El listado nominal de los 307 afectados incluidos en el boletín constituye un reconocimiento público a quienes, por sus orígenes o vínculos con España, sufrieron las consecuencias del régimen militar argentino.

El medio remarcó que la fecha elegida, el 24 de marzo, coincide con el aniversario del golpe de Estado que instauró la dictadura en Argentina y que dio comienzo a un periodo caracterizado por la represión política y las desapariciones forzadas a gran escala. El Gobierno de España ha subrayado la necesidad de mantener activa la memoria de estos hechos como parte del proceso de reparación y de reconocimiento a las víctimas y sus familias.

Tal como anunció el Ejecutivo, la proclamación incluye el compromiso de facilitar todas las herramientas necesarias para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo la promoción del acceso ciudadano a los archivos históricos y la colaboración institucional con otros organismos y países implicados en la investigación de los sucesos ocurridos durante la dictadura argentina.

Según reportó el medio en base al comunicado oficial, la medida se inscribe en una política más amplia de defensa de la memoria democrática, que busca no solo homenajear a las víctimas, sino también sentar las bases para la consolidación de un Estado de derecho capaz de proteger, restaurar y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, tanto en el presente como en el futuro.