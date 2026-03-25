Se mantiene activo el Plancal y se envía otro 'Es-Alert' por la fuga de gas en Fuentes de Béjar (Salamanca)

Equipos especializados desplegaron un puesto de mando avanzado y una unidad de drones tras la fuga de gas registrada en uno de los depósitos del complejo agroalimentario en Fuentes de Béjar, Salamanca. Según reportó el medio 20 Minutos, las operaciones continúan este miércoles, con la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, en acciones orientadas a contener la situación y reparar los daños, mientras no se reportan víctimas.

La Junta de Castilla y León mantiene activo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) y el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas (PLANCAL). El despliegue responde a la fuga en el complejo agroalimentario detectada el pasado martes, hecho que condujo a la activación del PLANCAL en situación 2, según detalló el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El medio 20 Minutos consignó que tras la detección del incidente, las autoridades han emitido un segundo aviso a través del sistema 'Es-Alert', con nuevas recomendaciones específicas dirigidas a la población residente en las inmediaciones. Entre las indicaciones destacan el cierre de puertas y ventanas en los domicilios, la permanencia en el interior de las viviendas y la prohibición de desplazarse por las inmediaciones del complejo afectado, con el objetivo de minimizar riesgos derivados de la concentración del gas.

La situación de emergencia requería desviar el tráfico por la autovía A-66 hacia rutas alternativas. El dispositivo establecido cubre ampliamente la zona, según indicó 20 Minutos, para controlar los efectos de la fuga de gas y asegurar la integridad de los vecinos mientras siguen las maniobras.

Los servicios desplegados incluyen recursos tecnológicos avanzados, como drones de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, que permiten obtener datos en tiempo real para la toma de decisiones en el puesto de mando avanzado. Paralelamente, las fuerzas desplegadas, entre ellas la UME y los bomberos provinciales, coordinan las actuaciones para localizar de forma precisa el origen de la fuga, detener la emisión de gas y proceder a las reparaciones necesarias para restablecer la seguridad.

Hasta este miércoles, el balance oficial reportado por 20 Minutos no incluye personas heridas. Desde el inicio de la emergencia, las comunicaciones oficiales han buscado mantener informada a la población sobre las medidas preventivas y la evolución de la operación, reforzando la importancia de evitar cualquier exposición innecesaria hasta que la situación quede completamente controlada.

Las autoridades mantienen vigilancia y monitoreo en toda la zona afectada. El plan de protección sigue en vigor mientras se evalúa permanentemente el riesgo, considerando tanto las condiciones meteorológicas como el estado estructural del depósito involucrado. La intervención se desarrolla conforme a protocolos establecidos para incidentes con materiales peligrosos.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León mantiene actualizada la información, reiterando que se trata de un incidente aislado en el ámbito de transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas, protocolo que ampara la activación del PLANCAL para gestión y coordinación de emergencias de este tipo.