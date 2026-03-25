Arabia Saudí intercepta un misil balístico y más de 25 drones lanzados contra el este del país

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí comunicó que las fuerzas del país eliminaron 26 vehículos aéreos no tripulados y un artefacto balístico dirigidos hacia la provincia Oriental, región frecuentemente considerada estratégica y sensible dentro del territorio saudí. Este anuncio llega en medio de la intensificación de las hostilidades en Oriente Próximo, que se han incrementado tras la reciente operación militar impulsada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Según consignó el medio, Arabia Saudí informó públicamente sobre el incidente a través de sus canales oficiales, sin ofrecer detalles sobre el origen de los lanzamientos ni sobre la existencia de víctimas o daños materiales en suelo saudí.

De acuerdo con la información publicada, las autoridades saudíes confirmaron que los sistemas de defensa antiaérea detectaron e interceptaron un misil balístico que se dirigía a la provincia Oriental durante las últimas horas. Además de esta amenaza, los sistemas defensivos también demolieron 26 drones que sobrevolaban la misma zona. El comunicado oficial emitido en redes sociales detalló la acción coordinada de las fuerzas armadas, aunque evitó precisar si el ataque provenía de territorio iraní o de alguna de las milicias aliadas a Teherán. El Ministerio de Defensa se abstuvo de ofrecer información sobre posibles bajas humanas o impactos materiales tras las acciones defensivas.

Según detalló el medio, Riad adoptó nuevas medidas diplomáticas en respuesta a la reciente escalada militar. El pasado sábado, Arabia Saudí declaró 'persona non grata' a varios miembros del personal diplomático iraní, obligándolos a abandonar el país. Esta decisión siguió a las declaraciones previas del ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, quien sostuvo que “la paciencia no es ilimitada” y subrayó la posibilidad de que Arabia Saudí lleve a cabo respuestas militares ante los ataques atribuidos a Irán.

En el contexto de la tensión regional, Irán afirmó que sus acciones están dirigidas solo contra objetivos que considera "legítimos" dentro de Arabia Saudí y mencionó que estos ataques forman parte de su reacción ante la ofensiva iniciada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes. Arabia Saudí, por su parte, aseveró haber derribado decenas de misiles y drones provenientes de Irán en lo que va de la reciente ola de violencia. El medio informó que Teherán ha lanzado ataques no solo contra territorio saudí sino también contra Israel y posiciones estadounidenses, incluidos emplazamientos militares establecidos en diversas áreas de Oriente Próximo.

Todo este escenario se desarrolla mientras Washington y Teherán mantienen conversaciones enfocadas en la posible reactivación de un acuerdo nuclear, proceso que se ve afectado por la dinámica bélica y las represalias cruzadas. Las hostilidades aumentaron después del ataque coordinado por Estados Unidos e Israel, que fue interpretado por Irán como una agresión directa y que llevó a la República Islámica a responder militarmente contra intereses identificados como estadounidenses, israelíes y saudíes.

El Ministerio de Defensa saudí, según publicó el medio, no ha derivado nuevas recomendaciones a la población civil ni ha modificado los protocolos de seguridad existentes, pese al incremento de ataques aéreos y lanzamientos de proyectiles. Las autoridades mantienen el monitoreo constante y la vigilancia sobre posibles nuevas amenazas, mientras los sistemas de defensa antimisiles permanecen en alerta en los sectores más vulnerables del país.

En ese contexto, la incertidumbre en la región persiste, marcada por una serie de represalias que involucran tanto a fuerzas estatales como a actores no estatales vinculados a los principales rivales del conflicto. El medio subrayó que Irán ha descrito sus propios ataques como parte de una campaña de “defensa legítima”, argumento incluido en comunicados oficiales distribuidos tras la intensificación de la crisis diplomática y militar.

Riad mantiene una postura de condena respecto a los actos hostiles registrados en las últimas semanas y ha reiterado la posibilidad de recurrir a la vía militar como método de respuesta, según lo advirtió el ministro Faisal bin Farhan. Mientras tanto, las autoridades saudíes apelan a mecanismos diplomáticos ante la comunidad internacional y en foros multilaterales para exponer su posición sobre el conflicto en curso. La situación evoluciona en medio de interacciones entre los principales actores regionales y globales, cuyos movimientos continúan sujetos a la evolución de los acontecimientos militares y diplomáticos.