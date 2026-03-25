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Migraciones encuesta a jóvenes españoles en el exterior para diseñar políticas de retorno

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Madrid, 25 mar (EFE).- La Secretaría de Estado de Migraciones ha lanzado una encuesta dirigida a jóvenes españoles de entre 20 y 39 años que residen fuera de España para conocer sus experiencias y orientar así políticas públicas como las de retorno.

Esta encuesta, con el título Trayectorias, será ejecutada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es digital y anónima y estará disponible hasta el 19 de abril de 2026, inclusive.

El objetivo es "conocer de primera mano las inquietudes, aspiraciones y expectativas de retorno" de estos jóvenes para así "facilitar procesos de reintegración más exitosos y a fortalecer los vínculos de la diáspora española con el país", según señala el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado.

Mediante la encuesta y también a través de entrevistas la OIM elaborará un estudio de los perfiles y trayectorias de los jóvenes españoles en el exterior, sus vínculos con el país de origen, así como sus expectativas de retorno y formas de participación política y asociativa, entre otros aspectos.

La directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo Llorente, ha destacado que las voces de estos jóvenes les importan mucho y que con esta encuesta entenderán mejor quiénes son, qué están viviendo y qué esperan para su futura.

La OIM por su parte espera que este estudio permita avanzar en el diseño de políticas migratorias que conciban el retorno no solo como una oportunidad para recuperar talento, sino también como una forma de potenciar la contribución de los jóvenes españoles al desarrollo económico, social, político y comunitario del país", según destaca la jefa de Misión en España, María Jesús Herrera.

En febrero del año pasado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció que se trabaja en un nuevo reglamento de retorno para facilitar el regreso e inclusión en España de los 3 millones de españoles residentes en el extranjero, dirigido a los que se fueron a América al principio del siglo XX, los que en los años sesenta migraron a Europa y los que en 2008, principalmente la generación más joven, salió de España tras la crisis financiera. EFE

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