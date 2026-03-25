Shakira anuncia tres nuevas fechas en Madrid y suma ya nueve conciertos en el 'Estadio Shakira'

La organización del espacio Macondo Park, inspirado en la novela 'Cien años de soledad' de Gabriel García Márquez, incluye áreas como Macondito y un programa de actividades con exposiciones, gastronomía, literatura y propuestas específicamente destinadas a la infancia, articuladas en torno a la figura de Shakira. En el centro de este despliegue cultural, la artista colombiana ha confirmado que sumará tres nuevas fechas de concierto en Madrid, alcanzando así un total de nueve presentaciones denominadas como parte del 'Estadio Shakira'. Según reportó Live Nation, las actuaciones tendrán lugar en la recién nombrada sede Macondo Park, anteriormente espacio Iberdrola Music, situada en el distrito de Villaverde, y constituyen la residencia europea de la cantante dentro de la gira 'Las mujeres ya no lloran'.

De acuerdo con lo informado por el medio, los días añadidos serán el 2, 3 y 4 de octubre, que se suman a las ya anunciadas funciones del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre. Esta ampliación del calendario coincide con la apertura escalonada de la preventa de boletos, iniciada este miércoles bajo la plataforma Santander Smusic y distribuida en fases: a las 10:00 se habilitaron las entradas para los días 25, 26 y 27 de septiembre; media hora más tarde, a las 10:30, se abrió la opción para los conciertos de octubre; finalmente, a mediodía, se autorizó el acceso a los boletos correspondientes al trío de fechas de mediados de septiembre.

Según comunicó Live Nation, este sistema escalonado se replicará tanto en la preventa exclusiva de la propia promotora, programada para el 26 de marzo, como en la venta abierta al público prevista para el 27 de marzo. Ambas fases mantendrán el mismo esquema de horarios, permitiendo adquirir entradas de manera progresiva para los distintos días.

La capacidad de Macondo Park alcanzará hasta 50.000 asistentes y su superficie de 40 hectáreas está pensada para acoger no solo los conciertos sino también una serie de espectáculos y eventos paralelos antes, durante y después de cada show, detalló Live Nation. Este recinto, adaptado y renombrado a propósito de la serie de recitales, busca consolidarse como un ámbito de integración cultural, artística y social. La promotora refirió que el evento se proyecta como "la punta del iceberg de un movimiento" que aspira a establecer "un hito histórico" en Madrid.

Además de las citas musicales principales, el programa propuesto bajo la curaduría de Shakira contempla experiencias culturales y literarias, así como encuentros culinarios y espacios para la infancia. En particular, el área Macondito será comisariada por los hijos de la artista, Milan y Sasha, con el objetivo de ofrecer alternativas adaptadas para los asistentes más jóvenes.

Con la presencia de actividades para diferentes públicos y una programación que involucra literatura, arte y gastronomía, el evento amplía la dimensión habitual de los conciertos en vivo. Según destacó Live Nation, la plataforma está diseñada para celebrar e integrar el arte en la vida cotidiana y facilitar la interacción entre propuestas artísticas y el público asistente.

La preventa que comenzó este miércoles, gestionada por Santander Smusic bajo el esquema de tramos por fechas, continuará según lo planeado, permitiendo a los espectadores acceder a boletos para los distintos días de la residencia. Según detalló Live Nation, la venta general replicará esta modalidad el 27 de marzo, habilitando los accesos en los mismos bloques horarios.

Las acciones anunciadas por Shakira para la gira 'Las mujeres ya no lloran' sitúan a Madrid como epicentro cultural durante el periodo de septiembre y octubre, dentro de un proyecto que combina espectáculos musicales de gran formato con un programa amplio de actividades paralelas en Macondo Park, espacio cuya denominación homenajea al universo literario latinoamericano.