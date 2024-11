Trump elige a cerebros del Proyecto 2025 que alguna vez criticó

(Bloomberg) -- Como candidato, Donald Trump renegó del manifiesto MAGA, Proyecto 2025, calificando sus ideas de “pésimas”. Ahora, el presidente electo ha nominado o nombrado para su administración entrante al menos a cinco personas involucradas en el proyecto.

El plan se hizo público hace más de un año, cuando la campaña presidencial se intensificaba. El proyecto estaba dirigido por la conservadora Heritage Foundation e incluía opiniones de conservadores contrarios a la inmigración, a los derechos reproductivos y partidarios de un gobierno pequeño, lo que dio a los demócratas un blanco fácil para atacar las opiniones “extremas” de Trump, como las calificó la candidata demócrata Kamala Harris.

El plan propone eliminar las normas sobre el cambio climático, reducir las protecciones a los trabajadores, reemplazar funcionarios públicos por leales a Trump y desmantelar al menos partes de los departamentos de Educación, Comercio y Seguridad Nacional, entre otras cosas.

Trump se distanció del Proyecto 2025 durante la campaña electoral, afirmando no saber nada de él y diciendo que no estaba de acuerdo con algunas de sus ideas “absolutamente ridículas y absurdas”. Su propio copresidente de transición —y ahora secretario de Comercio designado—, Howard Lutnick, declaró al Washington Post: “No aceptaré una lista de ellos. No aceptaré ningún tópico de ellos. No los tocaré. Se volvieron nucleares”.

Al menos cinco personas involucradas en el Proyecto 2025 han sido seleccionadas para ocupar puestos en la segunda administración Trump.

Brendan Carr, autor del capítulo del documento sobre la Comisión Federal de Comunicaciones, fue nominado para dirigir la agencia que regula la televisión e internet. Las recomendaciones de Carr en el Proyecto 2025 incluyen limitar las protecciones para las grandes empresas tecnológicas que, según los conservadores, moderan en exceso el contenido, en particular Facebook, de Meta Inc., y Google, de Alphabet Inc. Después de su nominación, Carr se comprometió en una publicación en X a “desmantelar el cártel de la censura y restaurar los derechos de libertad de expresión para los estadounidenses comunes”.

Se espera que Russ Vought, autor de un capítulo central que aboga por reducir el tamaño de la burocracia federal y fortalecer el control del presidente sobre ella, sea nominado para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, según CBS News. En su capítulo, Vought se centra en reducir el tamaño del Estado y permitir que los nombramientos políticos con poder anulen a los burócratas de carrera. Vought también fomenta el uso agresivo de órdenes ejecutivas desde el comienzo de la administración, algo que el portavoz de Trump, Jason Miller, dijo que el presidente electo planea hacer.

Tom Homan fue elegido como “zar de la frontera” y figura como colaborador en el informe. El Proyecto 2025 se centra en deportar a millones de inmigrantes indocumentados, especialmente delincuentes. Trump dice que planea declarar emergencia nacional, lo que le permitiría desplegar al ejército para acorralar a los inmigrantes, proteger los campos de detención y expulsarlos del país en avión. Homan, el rostro público de las políticas de tolerancia cero de Trump durante su primer mandato, ha dicho que esta vez no tolerará resistencia en las ciudades liberales. “Si no van a ayudarnos, quítense de en medio”, advirtió a las ciudades santuario.

John Ratcliffe fue nominado para dirigir la Agencia Central de Inteligencia y es otro de los colaboradores del Proyecto 2025. Ratcliffe, ex miembro del Congreso y director de inteligencia nacional de Trump en su primer mandato, ha advertido constantemente sobre la necesidad de proteger a Estados Unidos contra el objetivo de Pekín de dominar económica, militar y tecnológicamente, y ha criticado a las empresas más grandes de China como una fachada del Partido Comunista. El Proyecto 2025 también advierte ampliamente sobre la necesidad de protegerse contra la amenaza de China.

Pete Hoekstra fue elegico como embajador en Canadá. Ex miembro del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, fue enviado de Trump a los Países Bajos durante el primer mandato y fue criticado por recibir a políticos de extrema derecha en una fiesta en la embajada. Hoekstra figura como colaborador del Proyecto 2025, y el informe destaca sus críticas de los años 90 al despilfarro en el Departamento de Educación, que Trump prometió desmantelar.

Ninguno de los nominados respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“El presidente Trump nunca tuvo nada que ver con el Proyecto 2025”, aseguró Karoline Leavitt, portavoz Trump. “Todos los nominados y nombramientos del presidente Trump para el gabinete están comprometidos de todo corazón con la agenda del presidente Trump, no con la agenda de grupos externos”.

Dieciocho de los 40 autores y editores del Proyecto 2025 pertenecen a la primera administración Trump. Entre ellos se incluyen Ken Cuccinelli, ex subdirector interino de Seguridad Nacional; Christopher Miller, ex secretario interino de Defensa; y Peter Navarro, uno de los principales asesores comerciales.

