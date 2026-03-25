Canadá quiere bajar las tensiones en el golfo Pérsico y asegurar el flujo comercial

Toronto (Canadá), 25 mar (EFE).- La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó este miércoles que Canadá "sigue comprometida en avanzar el diálogo, bajar las tensiones y asegurar el libre flujo comercial" ante la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán.

Anand, que se encuentra en París para participar en una reunión de ministros de Exteriores del G7 que tratará, entre otros temas, el conflicto en el golfo Pérsico, añadió en una conferencia de prensa virtual con periodistas en Canadá que Ottawa no ha tomado todavía ninguna decisión sobre cómo ayudar a garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.

"No se ha tomado ninguna decisión específica", dijo Anand para añadir a continuación que Canadá "sigue en estrecho contacto" con sus aliados sobre sus necesidades directas de seguridad.

"Estamos preparados para apoyar allá donde las capacidades canadienses puedan contribuir de forma significativa a la seguridad civil y marítima", puntualizó.

La ministra de Exteriores canadiense también subrayó que "la situación es volátil" y que el G7 mantendrá conversaciones sobre el conflicto y sus consecuencias el jueves y el viernes.

Anand, que calificó la relación de Canadá con EE.UU. como "compleja", se negó a responder si aviones estadounidenses que están participando en los ataques contra Irán están repostando en el espacio aéreo canadiense e insistió en que Ottawa no fue consultada antes del inicio de la guerra ni tiene intención de implicarse militarmente en el conflicto.

La ministra canadiense tampoco quiso señalar si Canadá, que ayer condenó la ocupación de territorio libanés por parte del Ejército de Israel, está preparada para implementar sanciones contra el Estado judío

"La integridad territorial del Líbano no debe ser violada. Y la declaración también fue clara en que Hezbolá debe cesar sus ataques contra Israel y abandonar las armas. Esos son los dos puntos principales que haré en respuesta a esa pregunta", concluyó. EFE