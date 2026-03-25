Kylian Mbappé: "Estoy feliz de sentirme bien de nuevo, también se lo debo al Real Madrid"

Kylian Mbappé aseguró sentirse plenamente recuperado de las molestias en sus rodillas que lo mantuvieron en duda durante las últimas semanas y expresó su deseo de mostrar su mejor versión en la selección francesa durante el partido ante Brasil en Estados Unidos, previo al Mundial. El delantero del Real Madrid destacó el trabajo realizado por el cuerpo médico del club y negó que se haya producido una mala gestión de sus lesiones, agradeciendo expresamente al conjunto blanco por las atenciones recibidas. Según informó el medio de comunicación que cubrió sus declaraciones, Mbappé manifestó su alegría por poder disfrutar nuevamente del fútbol y destacó su estado de forma actual.

El jugador habló este miércoles desde la concentración del combinado galo en tierras estadounidenses, donde la selección francesa disputará el jueves un partido frente a Brasil, uno de los rivales más destacados de la gira previa a la cita mundialista. De acuerdo con el medio citado, Mbappé subrayó: “Estoy feliz de poder sentirme bien de nuevo, de poder sentir mis rodillas y de poder disfrutar. En cierto modo, también se lo debo a mi club. Estoy muy contento de estar aquí, en forma y con buena salud”.

Ante las preguntas sobre si se arrepentía en relación con la gestión de su lesión, el futbolista negó que existiera algún tipo de problema con el equipo médico del Real Madrid y puntualizó que “esa información no es correcta”, en referencia a las versiones de que se habría examinado la rodilla equivocada. El delantero francés reflexionó sobre la importancia de la comunicación en estos casos, señalando su responsabilidad en la propagación de rumores: “Puede que yo sea responsable de esta situación, porque si no te comunicas, todo el mundo se suma a la ola de rumores. Conozco las consecuencias de comunicar o no comunicar, así que quizás en parte sea culpa mía”, publicó el citado medio.

El Real Madrid fue elogiado por el futbolista en varias ocasiones durante sus declaraciones, detalló el medio, consolidando la postura de que el club ha sido clave en su completa recuperación física antes de integrarse plenamente en la dinámica de la selección francesa. Además, Mbappé expresó su motivación por regresar al grupo nacional y encarar uno de los partidos previos más atractivos, enfrentándose a la selección con cinco títulos mundiales.

Mbappé también se refirió a su proyección para el Mundial que se celebrará el próximo verano y expresó que el objetivo principal consiste en prepararse junto al grupo y recuperar el ritmo de competición. “Ya lo esperamos con ansias, tenemos muchas ganas de estar allí. Es demasiado pronto para decirlo (si son favoritos), pasarán muchas cosas después de este partido. Lo más importante es estar de vuelta con el grupo y la selección”, transmitió el jugador, según reportó el medio que cubrió sus palabras.

En relación con su papel en el equipo francés, dejó claro que busca alcanzar su mejor nivel de cara al torneo y opinó que ser considerado “la estrella” de la selección no le garantiza nada: “Quiero ser la mejor versión de mí mismo. Ser la estrella no garantiza un trofeo; quiero resarcirme de 2022 y traer el trofeo a casa. Ser la estrella no me preocupa. Con el tiempo, uno aprende a vivir el presente y a comprender las cosas. Si ganamos, será un momento increíble”.

El delantero comentó también que se siente preparado para ser titular y ayudar activamente a la selección francesa en el terreno de juego, tras cinco meses desde su último encuentro con el equipo nacional. “Estoy listo para jugar. Si dependiera de mí, estaría listo para ser titular y ayudar al equipo. Es importante para nosotros; siempre es un placer jugar contra la mejor selección futbolística. Llevan cinco estrellas en su camiseta, lo que lo dice todo”, dijo Mbappé, según consignó el propio medio.

En cuanto a los rumores sobre el futuro del seleccionador Didier Deschamps, el atacante restó importancia a las especulaciones sobre la posible llegada de Zinédine Zidane. “El debate volverá a surgir, y después del Mundial, tendremos un nuevo entrenador”, advirtió, mostrando su disposición a centrarse en el presente deportivo y en los próximos desafíos colectivos.

El regreso de Mbappé se configura como un punto de inflexión para la selección francesa de cara a los preparativos inmediatos para el Mundial, subrayó el medio. El encuentro ante Brasil representa una instancia relevante para medir el estado de forma del equipo y ajustar los últimos detalles tácticos y de compenetración entre los delanteros galos, quienes no coincidían sobre el césped desde hace cinco meses. El optimismo de Mbappé sobre su estado actual y el reconocimiento a la labor médica recibida refuerzan su papel protagonista en esta fase decisiva para la selección francesa.