Juan Cruz: "Uno de los jugadores en los que más me fijo en la liga es en Vinicius"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 20 nov (EFE).- Juan Cruz (Quilmes, Argentina, 2000) está siendo una de las grandes sensaciones del Leganés en el arranque del curso. Allí se fue cedido desde el Betis el pasado invierno con el objetivo de sumar minutos y acabó encontrándose con un ascenso y perteneciendo al club en propiedad.

Ahora disfruta con su cambio de vida, siendo importante en una lugar donde se le valora y antes de enfrentarse por primera vez al Real Madrid del brasileño Vinicius Jr., uno de los jugadores en los que más se fija en LaLiga EA Sports. Quizás pronto se vea también las caras con él jugando con la selección argentina, pues sueña con vestir la albiceleste pese a que su acento andaluz delata el largo tiempo que lleva viviendo en España. De todo ello ha hablado con EFE.

Pregunta: Entre su etapa en el Betis y la actual en el Leganés ha jugado tres veces contra el Atlético y una contra el Barcelona, pero le queda el Real Madrid. ¿Tiene especiales ganas del partido del domingo?

Respuesta: Sí, la verdad. Nunca he tenido el placer de jugar contra el Real Madrid y siempre digo que tengo muchísimas ganas. Ojalá sea un buen partido.

P: ¿Ve al Real Madrid más vulnerable que nunca?.

R: No, para nada. Al final el Madrid, en cualquier día que tenga, te puede hacer muchísimos goles y no importa cómo esté actualmente.

P: ¿Quién es el jugador del rival que más le preocupa?.

R: Preocupar no, pero sí es cierto que tiene jugadores muy desequilibrantes como pueden ser Vinicius o Mbappé. Especialmente Vinicius a mí como jugador me encanta y seguro que nos va a dar mucha guerra.

P: Salvando las distancias, cada uno con sus características, es un poco su perfil, ¿no?.

R: Sí, lo he dicho muchas veces. Uno de los jugadores en los que más me fijo en la liga es en Vinicius por la capacidad que tiene de desbordar, de intentarlo una y otra vez. La verdad es que me identifico un poquito con él.

P: De Ferland Mendy dicen que es uno de los laterales izquierdos más difíciles de superar del mundo. ¿Le motiva emparejarse con él si Carlo Ancelotti decide ponerle en esa zona del campo?.

R: Sí. Yo siempre lo he dicho, me gustaría enfrentarme a los mejores y sé que Ferland Mendy es defensivamente muy bueno y ofensivamente también. Ojalá sea un buen duelo.

P: Viendo cómo está el equipo a día de hoy, ¿el objetivo sigue siendo la salvación a última hora o cree que por lo menos tienen que aspirar a salvarse sin apuros?.

R: Nuestro objetivo es la salvación. Cuando la consigamos ya pensaremos en otro objetivo. No miramos en esa frontera. Nosotros pensamos en salvarnos y ya después se verá lo que pasa, como el año pasado.

P: ¿Está funcionando el equipo en el retorno a Primera mejor de lo que esperaba?.

R: La verdad es que estamos bastante bien. Es difícil ganarnos en casa y fuera estamos peleando todo lo posible. Nosotros salimos a ganar cada partido y así lo estamos demostrando.

P: Y además compiten, que no es sencillo. ¿Ver que los rivales no son muy superiores a ustedes les da confianza?.

R: Sí. Al final, en el campo que sea, el Leganés compite muchísimo. Eso lo tiene que tener claro la gente, sobre todo que sepan que va a ser difícil ganarnos.

P: En liga es uno de los futbolistas con más minutos del equipo. Creo que además el tercero con más titularidades. Pero da un poco la sensación de que la gente se pregunta por qué no juega aún más. ¿Siente que hay muchas ganas de verle en acción por parte de los aficionados y de los que siguen el fútbol en la máxima categoría?.

R: Sí, la verdad es que a mí también me da la sensación que has dicho tú, de lo que opina la gente y demás. Noto muchísimo y agradezco el cariño que me está dando la gente, la confianza que me está dando el club. Y bueno, al final son sensaciones que pueda tener la gente externa y demás.

P: Independientemente de lo que digan los demás imagino que está satisfecho con lo que está jugando, por los minutos que tiene en comparación con el resto de la plantilla, ¿no?.

R: Sí, bueno, al final el jugador siempre quiere jugar más de lo que juega. Yo ojalá jugase los 90 minutos todos los partidos. Pero al final no es decisión mía y yo en lo que juego intento hacerlo lo mejor posible.

P: Está demostrando que es un jugador muy completo, que además de meter goles y desbordar en jugadas individuales puede jugar de carrilero y defender o poner un buen centro. ¿Está creciendo mucho en muy poco tiempo?.

R: La verdad que mi paso por el Leganés está siendo de aprendizaje total. Está siendo como un trampolín para mí. Yo intento hacer lo mejor posible en cada posición, lo que me pida el míster, el equipo, la afición... estoy muy contento con el trabajo.

P: ¿Su evolución va a un ritmo más rápido del que esperaba?.

R: No. Yo al final confiaba mucho en mí. Necesitaba eso también, cariño y la confianza de un club entero. Eso se está demostrando en el campo.

P: En una entrevista hace unos meses me decía que tu sueño era triunfar en el Betis. ¿Ha pasado a ser triunfar en el Leganés después de todo lo que estás viviendo aquí y de desvincularse del Betis?.

R: Al final yo me debo al equipo en el que estoy ahora. Me encanta jugar aquí en el Leganés. La verdad que las cosas están saliendo súper bien y ojalá sea triunfar aquí. Quién sabe en un futuro lo que puede pasar.

P: ¿Y hacerlo en otro club que no sea uno de los dos? Da la sensación de que al nivel que está van a llevar preguntando muchos, y además buenos, por usted en el futuro.

R. Ojalá sea así; pueda cambiar mi vida y ayudar también al Leganés. Quién sabe. Todavía no estoy con la cabeza en eso. Estoy pensando en el Real Madrid y en el Leganés.

P: También me comentaba en aquella conversación que elegiría Argentina sobre España en el panorama internacional. Con lo bien que está ahora la selección española, ¿no se plantea la opción de cambiar de opinión si le llaman antes para la selección española? Al final lleva más tiempo viviendo aquí que en Argentina.

R: Bueno, eso al final también, en el momento que te llamen, es valorarlo, ¿no?. Pero me siento más identificado con el fútbol argentino. Mi familia es de allí y sé que le haría muchísima ilusión, igual que a mí. Quién sabe, ¿no? No sabría decirte hasta que no estuviesen las cartas sobre la mesa.

P: Me queda más o menos claro entonces que Argentina es el camino, pero ¿para cuándo entonces?. ¿Siente que está haciendo méritos para que le den esa oportunidad?.

R: Sí, yo pienso que sí, pero bueno, eso al final depende de mí. Yo voy a seguir demostrándolo, a ver si esa convocatoria llega pronto. Y tampoco me voy a frustrar si no llega. EFE