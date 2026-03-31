Las bolsas europeas avanzan subidas animadas por el posible fin de la guerra en abril

Madrid, 31 mar (EFE).- Las bolsas europeas avanzan este martes subidas en la preapertura del mercado animadas por las declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que la guerra podría acabar en el mes de abril, en una sesión en la que esperan el IPC de la eurozona.

Siguiendo la tendencia de ayer, aunque con alzas más moderadas, la bolsa que más gana es la de París, el 0,64 %; seguida de Fráncfort, el 0,47 %; Madrid, el 0,45 %; Milán, el 0,15 %; y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas más grandes de Europa, el 0,36 %.

Las bolsas europeas siguen expectantes ante los acontecimientos que se vayan produciendo en Oriente Medio, donde los bombardeos en Irán han continuado durante toda esta madrugada, cuando la guerra ha cumplido su primer mes sin que haya visos de solución y entre mensajes contradictorios.

La guerra atraviesa ya su quinta semana, con la ofensiva de EE.UU. e Israel en los frentes de Irán y Líbano, y los ataques de Teherán contra Israel y países del Golfo; mientras que el presidente de EE.UU., Donald Trump, mantiene el plazo de 4 a 5 semanas para el fin de la guerra, lo que supone que terminaría a mitad de abril.

Las declaraciones de Trump llevan este martes a la estabilidad del precio del petróleo.

El brent, de referencia en Europa, se muestra plano, con el barril por debajo de los 113 dólares; mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., se encuentra por debajo de los 103 dólares tras cerrar ayer, por primera vez, por encima de los 100 dólares el barril desde el año 2022.

Por su parte, el gas natural TTF ha abierto con una caída del 0,83 % y se encuentra el megavatio/hora en 53,73 euros.

El oro y la plata registran subidas, que en el caso del metal dorado son del 0,77 %, hasta los 4.592 dólares la onza; mientras que la plata se revaloriza un 2,43 %, hasta los 72,18 dólares.

El euro, al igual que ayer, se encuentra por debajo de los 1,15 dólares, en 1,147.

En cuanto a los futuros de Wall Street, tras cerrar ayer con tono mixto (con caídas del 0,73 % para el Nasdaq y del 0,39 % para el S&P 500 y un alza del 0,11 % del Dow Jones de Industriales), avanzan ganancias: del 0,63 % para el tecnológico, del 0,72 % para el S&P 500 y del 0,78 % para el Dow Jones.

El bitcóin registra un avance del 1,09 % y se encuentra en 67.324 dólares. EFE

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