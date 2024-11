Carlos Alcaraz: “Sigo un poco resfriado, pero ya estoy casi al cien por cien”

Málaga, 17 nov (EFE).- Carlos Alcaraz, número uno de España, ha asegurado este lunes que está “preparado” y “casi al cien por cien” para competir en los cuartos de final de Copa Davis que arrancan este martes por la tarde ante Países Bajos, pese a que sigue todavía “un poco resfriado”.

En la primera rueda de prensa oficial del equipo español, en el hotel de concentración Higuerón Resort de Fuengirola, a poco más de 24 horas del debut ante la selección holandesa, Carlos Alcaraz confirmó que está preparado para jugar aunque sigue arrastrando el catarro que le influyó en su reciente participación en las Finales ATP, donde cayó eliminado.

“Aún sigo un poco resfriado, pero he podido entrenar prácticamente con normalidad, sintiéndome muy bien, vamos a ver en los próximos días”, tranquilizó el número tres del mundo, que será el número uno de su selección española.

“Yo casi que me he olvidado del resfriado y estoy casi al cien por cien, mucho mejor de lo que estaba en Turín. Entrené ayer en rallies largos y a una intensidad muy alta y me sentí muy bien. Estoy preparado para comenzar la competición”, apuntó el murciano.

Alcaraz también recordó el torneo de dobles con Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024, algo “muy especial”, por lo que “estar junto a él en sus últimos momentos de tenis", para él "es súper especial". "No sólo para mí, sino para todo el equipo. Es precioso que tengamos la oportunidad de acompañarle”.

En lo personal, Alcaraz se siente un “afortunado” de vivir estos momentos con él antes de su inminente retirada: “A mí me hubiera encantado haber compartido muchísimos más, pero es un honor poder seguir aprendiendo de él dentro y fuera, es una fortuna”. EFE

