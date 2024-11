Asraf Beno, impactado con las declaraciones de Kiko Rivera dejando la puerta abierta a un acercamiento con Isa Pi

Kiko Rivera ha sorprendido a propios y a extraños abriéndose en canal en el podcast 'Poco se habla', de Xuxo Jones y Ana Brito, sobre temas de los que hacía mucho tiempo que no hablaba. Asegurando que es "mejor persona" desde que no mantiene relación con ningún miembro de la familia Pantoja, el Dj se ha mostrado de lo más conciliador con Isa Pantoja después de que la peruana haya anunciado que está embarazada de su segundo hijo.

Y tras felicitarla a través de redes sociales horas después de enterarse de que en siete meses se convertirá en tío de nuevo, el hijo de Isabel Pantoja ha dejado la puerta abierta a la reconciliación con su hermana: "En un futuro no muy lejano me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias, para que ambos no volvamos a cometer errores y que todo se quede entre nosotros".

"Yo no lo voy a buscar porque no tengo ganas, pero si llega, voy a tender mi mano" ha asegurado, reconociendo que le gustaría que en algún momento "Isa venga a mi casa, yo vaya a la suya y se vean los niños". "Ahora es muy difícil. Si sucede, pues guay, si no sucede, también guay. La vida sigue" ha expresado.

Unas inesperadas declaraciones que podrían significar un antes y un después en la relación de los hermanos, y que han pillado desprevenido a Asraf Beno, que ha reaccionado con auténtica sorpresa a la mano tendida de Kiko a Isa para sentarse a hablar y aclarar lo que ha sucedido entre ellos en un futuro próximo. "¿Qué últimas palabras? ¿Dónde ha salido eso? Ah! No he visto nada" ha confesado impactado, dejando en el aire qué le parece que el Dj se haya mostrado conciliador con su hermana, y si cree que la reconciliación puede estar cerca.