Las autoridades qataríes prevén una pérdida de más de 17.000 millones de euros anuales por el ataque a Ras Lafan

La proyección inicial sobre la duración de la emergencia energética en Qatar estima que la recuperación total de la capacidad exportadora podría extenderse entre tres y cinco años, lo cual depende de la escala de los trabajos de reparación y de la coordinación con socios internacionales afectados. Esta expectativa, basada en el análisis preliminar de QatarEnergy y de autoridades oficiales, fue difundida por el medio que reportó el comunicado oficial tras el ataque con misiles al complejo industrial de Ras Lafan. El incidente, que se atribuye a fuerzas iraníes, dejó serios daños en esta infraestructura clave, implicando recortes inmediatos del 17% en la capacidad de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) de Qatar, el mayor exportador mundial de este recurso energético.

De acuerdo con la publicación original que citó las declaraciones oficiales de QatarEnergy y del gobierno qatarí, el impacto financiero directo de esta reducción superará los 17.000 millones de euros anuales. Saad bin Sherida al Kabi, ministro de Energía y presidente de QatarEnergy, estimó en su comunicado una pérdida equivalente a 20.000 millones de dólares (17.308 millones de euros) por año mientras duren los efectos del ataque. El gobierno de Qatar valoró la magnitud de este daño económico, apuntando que afecta tanto los ingresos estatales como la estabilidad de las relaciones comerciales con los principales clientes de su gas natural.

La información difundida por el medio responsable del acceso al comunicado oficial detalló también que la empresa estatal se ha visto obligada a invocar la cláusula de “fuerza mayor” en varios de sus contratos de larga duración, situación que podría extenderse hasta cinco años dependiendo del avance de las reparaciones. El concepto de fuerza mayor, según describió QatarEnergy y reportó el medio, implica declarar la imposibilidad de cumplir compromisos contractuales por causas ajenas al control de la parte afectada, lo que en este caso condiciona las entregas a destinos estratégicos de Europa y Asia, incluyendo China, Corea del Sur, Italia y Bélgica.

En cifras concretas, QatarEnergy y las autoridades qataríes comunicaron que la interrupción provocada por el bombardeo significa una merma aproximada de 12,8 millones de toneladas anuales en la capacidad de producción de GNL, además de daños colaterales a otros productos energéticos derivados. El complejo afectado en Ras Lafan alberga dos de las principales plantas operadas por QatarEnergy, con participación de la estadounidense ExxonMobil —34% y 30% en cada una—, ambas gravemente dañadas según el recuento oficial citado por el medio referido.

El medio añadió que la refinería Pearl GTL en Ras Lafan, dedicada a la conversión de gas en líquidos y operada junto con la británica Shell, también resultó impactada por el ataque; la planta permanecerá fuera de operación durante un mínimo de doce meses. Esta planta, clave en la elaboración de productos derivados del gas, mantiene procesos evaluatorios en curso para definir las etapas de reparación y recuperar su funcionalidad.

A la par del descenso en el suministro de GNL, el comunicado oficial recogido por el medio reportó pérdidas en distintos productos vinculados a la exportación energética de Qatar. Entre estos, se destacan 18,6 millones de barriles menos en materia de condensados —alcanzando el 24% de la cuota de exportación habitual—, 1.281 toneladas de gas licuado de petróleo (equivalente al 13% de las ventas internacionales), 594.000 kilos de nafta y 180.000 kilos de azufre (un 6% en cada caso), y 309.540 miles de pies cúbicos de helio (lo que equivale al 14% del total exportado por el país). Estas cifras, según el reportaje original, reflejan el impacto diversificado tanto en gas natural como en productos petroquímicos.

La afectación sobre los suministros globales fue subrayada en palabras del ministro Al Kabi, citado por el medio: “Este ataque fue contra todos los que defendemos el desarrollo y el progreso humano, sustentados en un acceso justo, fiable y seguro a la energía”. El funcionario puntualizó que, pese a la gravedad de los daños materiales, no se reportaron víctimas entre el personal ni la población civil.

La publicación del medio explicó que las empresas asociadas a las plantas afectadas, entre ellas ExxonMobil y Shell, aún no informaron sobre eventuales cambios en sus pronósticos o líneas comerciales tras el incidente. Fuentes del sector energético internacional consultadas por el medio contemplan como posible consecuencia la necesidad de que países clientes de Asia y Europa redefinan sus estrategias de abastecimiento a corto y mediano plazo, buscando alternativas para compensar el prolongado déficit originado en la cadena de suministro qatarí.

El monto estimado para la recuperación total de la operatividad ronda los 20.000 millones de dólares, cifra que corresponde igualmente a la pérdida anual detallada por el gobierno qatarí y QatarEnergy. El medio señalaba que esta inversión cubriría tanto la reconstrucción de las infraestructuras de licuefacción y procesamiento de gas, como el restablecimiento de las unidades productoras de derivados.

La importancia del proveedor qatarí en el contexto energético internacional, de acuerdo con los datos recogidos por el medio que accedió al comunicado oficial, posiciona cualquier descenso de su oferta como un elemento desestabilizador para los precios y la seguridad de abastecimiento a escala mundial. El propio ministro Saad bin Sherida al Kabi subrayó en su mensaje la implicancia de estos hechos para la seguridad energética global y mencionó que el restablecimiento pleno de las exportaciones dependerá tanto del ritmo de reconstrucción en Ras Lafan como de la dinámica de cooperación con socios extranjeros.

Según consignó el medio que difundió la información principal, la continuidad de las operaciones y el equilibrio de los mercados dependerán, en los próximos años, de la evolución de las medidas de contingencia adoptadas por Qatar y de la capacidad de adaptación de los clientes internacionales para cubrir la brecha generada por los daños en Ras Lafan. La evaluación oficial remarcó el carácter prolongado del plazo estimado para alcanzar una recuperación completa, vinculando la gravedad de las pérdidas económicas y materiales a la dependencia estructural que numerosos mercados mantienen del GNL qatarí.