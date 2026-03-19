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Corea del Norte y Filipinas completan los clasificados de Asia para el Mundial Femenino de 2027

Con victorias contundentes en la repesca, los equipos femeninos de Corea del Norte y Filipinas aseguraron su presencia en la cita global de Brasil 2027, sumándose a Australia, China, Corea del Sur y Japón como representantes asiáticas

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Song-ok Hong se destacó con tres goles para el seleccionado femenino de Corea del Norte, sellando el triunfo 0-4 sobre China Taipéi en el partido de repesca para el Mundial Femenino de la FIFA 2027 que se celebrará en Brasil. De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, Corea del Norte y Filipinas lograron su clasificación en la fase de repescas de la Copa Asiática Femenina, completando de esta manera el cupo de equipos de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) que participarán en la cita global prevista entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027.

El medio EFE detalló que Corea del Norte aseguró su presencia en Brasil tras superar de forma amplia al combinado de China Taipéi. En ese encuentro, Song-ok Hong marcó en los minutos 32, 49 y 68, mientras que Kyong-yong Kim anotó el cuarto tanto en el minuto 52, estableciendo una diferencia contundente en el marcador y confirmando así la clasificación norcoreana a su siguiente Mundial.

Filipinas, por su parte, enfrentó a Uzbekistán en su respectiva repesca y obtuvo la victoria con un 0-2. Según consignó la agencia EFE, los goles filipinos llegaron gracias a Angela Beard, quien abrió el marcador al minuto 47, y Jaclyn Sawicki, que amplió la ventaja en el minuto 52, lo que aseguró el boleto para la cita mundialista en Sudamérica.

Las victorias de Corea del Norte y Filipinas significan que la AFC contará con seis representantes en el Mundial Femenino de 2027. Según informó EFE, Australia, China, Corea del Sur y Japón ya habían asegurado su clasificación previamente, sumando de esta manera un contingente asiático completo junto a las nuevas selecciones clasificadas.

El próximo torneo en Brasil tendrá una representación asiática confirmada, además de la presencia garantizada del combinado anfitrión. Reportó EFE que la competencia se desarrollará en territorio brasileño entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, y reunirá a las selecciones nacionales femeninas clasificadas a través de sus respectivas confederaciones continentales.

La inclusión de Filipinas y Corea del Norte se produjo a través de la etapa de repescas dentro del marco de la Copa Asiática Femenina, que sirvió para definir los últimos dos lugares disponibles de Asia en el campeonato mundial. Según publicó EFE, la victoria de las filipinas ante Uzbekistán y el triunfo norcoreano ante China Taipéi cerraron el proceso de clasificación para las representantes de la AFC.

La selección de Brasil, de acuerdo con EFE, participará en el torneo en condición de país organizador, y ya contaba con plaza garantizada antes de concluir las etapas clasificatorias en las demás regiones. Estos avances confirman la composición de la delegación asiática para el principal torneo de fútbol femenino a nivel mundial, sumando expectativa ante el desempeño de los seis equipos representantes de la Confederación Asiática de Fútbol.

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