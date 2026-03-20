El principal índice surcoreano cerró con pérdidas este 20 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el KOSPI, que acabó rueda bursátil del viernes 20 de marzo con notables caídas del 2,43%, hasta los 5.781,20 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 5.833,68 puntos y la cifra mínima de 5.764,64 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,18%.

Teniendo en cuenta la última semana, el KOSPI marca un incremento del 3,55%. El KOSPI se sitúa un 8,34% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 34,15% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.309,63 puntos).