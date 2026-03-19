Líderes de la UE dan el visto bueno a los esfuerzos para desbloquear Ormuz "cuando se den las condiciones"

Las recientes declaraciones de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón sobre su disposición para participar en iniciativas destinadas a proteger el tránsito marítimo a través del estrecho de Ormuz han marcado el contexto en el que la Unión Europea ha definido su postura conjunta respecto a la seguridad en esa vía estratégica. Según informó Europa Press, los líderes de los 27 países miembros de la UE han respaldado la participación de algunos Estados en la tarea de garantizar la libertad de navegación en Ormuz, siempre que se consoliden las condiciones necesarias para ello. Esta decisión ha quedado reflejada en las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Bruselas.

De acuerdo con Europa Press, el documento fruto de la reunión europea respalda una cooperación reforzada con socios situados en la región para contribuir a la estabilidad del estrecho, subrayando la importancia de que estas acciones se produzcan bajo un marco de pleno respeto al derecho internacional. Las conclusiones enfatizan la necesidad de trabajar en estrecha coordinación tanto entre los Estados miembros de la Unión como junto a aliados regionales, con el objetivo de asegurar la libertad de tránsito marítimo en uno de los puntos más sensibles para la economía y la seguridad energética a nivel mundial.

El Consejo Europeo apuntó, en sus conclusiones aprobadas por unanimidad, que “celebra el refuerzo anunciado por algunos Estados miembro, incluso mediante una coordinación reforzada con los socios de la región, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, una vez se den las condiciones necesarias”. Según consignó Europa Press, este respaldo institucionaliza la disposición individual de ciertos gobiernos europeos a ejercer un papel activo en el desbloqueo de esta ruta clave, aunque supedita la participación directa a que se establezcan los parámetros necesarios para una intervención efectiva y segura.

La discusión en torno a Ormuz toma lugar en medio de las tensiones vigentes en Oriente Próximo y de los debates sobre la mejor manera de responder ante amenazas a la seguridad marítima internacional. En ese sentido, la UE ha evitado referirse de modo específico a Estados Unidos o Israel, optando por una exhortación general al “pleno respeto al Derecho Internacional a todas las partes” involucradas en la escalada regional, según detalló Europa Press.

Este posicionamiento comunitario se presenta después de la controversia generada por la negativa de varios estados europeos y Japón a sumarse a la misión naval impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Tal como publicó Europa Press, Trump reaccionó manifestando que Estados Unidos no requiere ayuda externa para mantener abierto el paso en Ormuz, marcando diferencias en la aproximación entre Washington y gobiernos europeos respecto a la gestión colectiva de la seguridad marítima.

Entre los elementos subrayados por el Consejo Europeo figura el llamado a desescalar el conflicto en Oriente Próximo, extendiendo la petición de apego estricto al derecho internacional sin realizar señalamientos directos hacia actores concretos. Según lo reportado por Europa Press, el texto también recalca el compromiso de la Unión Europea con la búsqueda de soluciones pacíficas y con la colaboración con actores regionales, reflejando la apuesta del bloque por esquemas de cooperación más amplios en respuesta a las circunstancias de seguridad en el estrecho y sus alrededores.

Las conversaciones entre los jefes de Gobierno y de Estado reunidos en Bruselas evidencian la complejidad de responder a los desafíos del tráfico marítimo internacional en zonas de alto riesgo. El medio Europa Press detalló que el apoyo político a la colaboración iniciada por algunos Estados miembros no equivale, por el momento, a una acción militar inmediata, sino a una disposición para actuar cuando las condiciones lo permitan y bajo estrictas pautas de derecho internacional.

El estrecho de Ormuz, por el que transita una parte significativa del suministro energético global, permanece en el epicentro del debate sobre la seguridad internacional. La postura unificada presentada por la Unión Europea busca equilibrar la protección de intereses estratégicos con la promoción del diálogo y del respeto a normas legales consensuadas, tal y como informó Europa Press. A la vez, la decisión de no sumarse de inmediato a la iniciativa naval estadounidense pone de manifiesto la preferencia europea por vías multilateralistas y por la construcción de respuestas concertadas junto a otros actores del entorno geopolítico.