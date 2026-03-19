Muere Umberto Bossi, el fundador de la Liga Norte italiana

El deceso de Umberto Bossi ha provocado la suspensión inmediata de todas las actividades programadas por la Liga para este viernes, según confirmaciones oficiales del propio partido. Además, la formación expresó en un comunicado que la noticia sumió en una profunda conmoción y tristeza a la totalidad de la comunidad de la Liga, extendiendo sus condolencias formales a la familia de Bossi. El fallecimiento se produjo este jueves en el hospital de Varese, ciudad situada en las proximidades de la frontera suiza, donde Bossi permaneció internado apenas un día antes, según consignó el medio.

De acuerdo con lo publicado por la Liga y recogido por diversos medios internacionales, este suceso motivó expresiones de duelo tanto en el ámbito político como institucional. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dedicó palabras de pésame a los familiares y a la comunidad política vinculada a Bossi en medio de lo que describió como “un momento de gran dolor”. Meloni reconoció además la influencia de Bossi en la política nacional: “Bossi, con su pasión política, marcó una etapa importante en la historia italiana y contribuyó de manera fundamental a la formación del primer centroderecha”, destaca el comunicado reproducido por el partido y citado por el medio.

La reacción del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, se sumó a las muestras de respeto provenientes de distintos sectores políticos. Tajani transmitió un “fuerte abrazo y una oración” a los allegados de Bossi, a quien identificó como un amigo cercano de Silvio Berlusconi. Además, el canciller italiano resaltó la relevancia de Bossi en la transformación política de Italia, refiriéndose a él como “político de gran inteligencia” y “figura clave del cambio en Italia”, reportó la misma fuente.

Bossi, fundador en 1984 de la Liga Lombarda —que décadas después adoptó el nombre de Liga Norte—, mantuvo la dirección del partido hasta 2012. Este movimiento político, originalmente centrado en reivindicaciones regionales y federalistas, experimentó con Bossi al frente un crecimiento significativo, transformándose luego en un actor destacado dentro del panorama electoral italiano. Según informó el medio, su liderazgo se extendió a lo largo de casi tres décadas, cediendo finalmente el control en 2013 a Matteo Salvini, periodo en el que la organización evolucionó hacia una fuerza de extrema derecha que dejó de lado sus postulados independentistas iniciales.

Durante su trayectoria parlamentaria, Bossi ocupó un escaño como diputado entre 1992 y 2001. Además, ejerció funciones en el gabinete de Silvio Berlusconi como ministro, participando en dos periodos distintos: primero, al frente de la cartera de Reformas Institucionales y Descentralización entre 2001 y 2004, y posteriormente, liderando el Ministerio de Reformas Federalistas entre 2008 y 2011. De acuerdo con los datos consignados por el medio, su relación política con Berlusconi fue recurrente y definitoria de las alianzas de centroderecha en el país.

El estado de salud de Bossi se había visto comprometido desde 2004, cuando sufrió un derrame cerebral. Este episodio marcó el inicio de un deterioro progresivo en sus condiciones físicas, según detalló la Liga en su comunicado y reprodujo la prensa internacional. A pesar de sus dificultades médicas, Bossi siguió ejerciendo influencia interna dentro de la organización y en las estrategias políticas generales de la Liga hasta su retiro definitivo.

La muerte del fundador de la Liga Norte representa un momento significativo dentro de la historia política italiana de las últimas décadas, dada la influencia que tuvo Bossi en la articulación de nuevas corrientes y en la consolidación de una cooperación prolongada con figuras como Berlusconi. El impacto del deceso se reflejó en los homenajes oficiales, la suspensión de actividades partidarias y la respuesta inmediata tanto del gobierno como de miembros relevantes del escenario político nacional, tal como detallaron los informes recogidos por la Liga y reproducidos por la prensa.