AMP. El Celta aplaca al Olympique de Lyon y el Betis remonta con goleada al Panathinaikos

El RC Celta de Vigo ha ganado este jueves por 0-2 en su visita al Olympique Lyonnais en el partido de vuelta de octavos de final en la Liga Europa 2025-26, haciendo bueno los vigueses el 1-1 de la ida y pasando a una ronda de cuartos donde también estará el Real Betis Balompié, que ha vencido en casa por 4-0 al Panathinaikos, remontando el 1-0 de la ida.

En Lyon, el Celta reclamó en el primer minuto de juego un penalti que parecía evidente por pisotón de Nicolás Tagliafico en el tobillo izquierdo de Javi Rueda, pero que ni el árbitro de campo ni los del VAR consideraron como algo punible. No obstante, en el 19' sí se castigó a Moussa Niakhaté con tarjeta roja directa por una acción similar también sobre Javi Rueda.

Con un hombre más, el equipo visitante fue imponiendo su ritmo de forma paulatina y Williot Swedberg a la media hora tuvo la mejor oportunidad de ataque con un derechazo raso dentro del área, pero que el guardameta local atrapó en dos tiempos bien colocado. A la vuelta del descanso, y habiendo hecho Claudio Giráldez dos sustituciones, el Celta mostró aún mejor cara.

Hugo Álvarez dejó detalles de calidad escorado a la banda izquierda y en el minuto 61 fraguó el 0-1 con otra internada, que canalizó en un pase en horizontal dentro del área del Olympique y que Javi Rueda remató a gol con su llegada desde el segundo palo. Viéndose por debajo, los franceses debían aumentar su presión ofensiva, pero evidenciaron sus pocos recursos.

Aparte de un cabezazo sin premio de Corentin Tolisso, el conjunto local no incordió al portero de un Celta que mató al contragolpe. En el tiempo añadido, y justo después de que Iago Aspas hubiera intentado una vaselina, Ferran Jutglà halló hueco para correr hasta el área contraria y marcar el 0-2 con un zurdazo raso. En la próxima ronda ya espera el SC Freiburg.

VENDAVAL VERDIBLANCO

Por su parte, en La Cartuja, los pupilos de Manuel Pellegrini salieron entonados y marcaron el 1-0 en el 8', tras un derechazo lejano de 'Cucho' Hernández que se estrelló en el larguero y que Aitor Ruibal, habiendo amortiguado ese rechace con su pecho, aprovechó para embocar el gol desde cerca. Luego Pablo Fornals y Ez Abde avisaron de lo que estaba por llegar.

Eso sí, asustó Andrews Tetteh con un remate ya pasada la media hora. Con aplomo, el Betis reaccionó e hizo el 2-0 en el tiempo de descuento de la primera mitad con otro fuerte derechazo lejano; esta vez fue de Sofyan Amrabat, cuyo balón rozó en la espalda de un rival y cogió una parábola letal, no sin incertidumbre por revisar un posible fuera de juego de Abde.

Después del descanso llegó el vendaval bético, con el 3-0 en el minuto 53; Fornals ganó un salto en zona de tres cuartos de campo, Ruibal hilvanó ese ataque por banda derecha y pasó por alto hacia el área para la llegada de 'Cucho' Hernández, quien de primeras remachó el gol con su pie zurdo.

Faltaba Antony por 'mojar' y lo logró en el minuto 66 con un remate de zurda también, en su caso cruzado y habiendo aprovechado la asistencia de Abde tras un jugadón por el costado izquierdo. El propio Antony falló más tarde un contragolpe, desbaratado 'in extremis' por el portero, pero nada amargó a un Betis que en cuartos de final se cruzará con el SC Braga.