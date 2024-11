M. Márquez: "Si los dos hacen lo que tienen que hacer, gana Jorge"

Montmelo (Barcelona), 16 nov (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que fue séptimo en la carrera esprint del Gran Premio Barcelona Solidaridad de MotoGP que ganó el italiano 'Pecco' Bagnaia, dijo sobre la lucha por el título mundial de 2024 que "si los dos hacen lo que tienen que hacer, gana Jorge".

"Por el título yo creo que Jorge ha hecho lo que tenía que hacer y Bagnaia ha hecho lo que tenía que hacer, así que si mañana hacen los dos lo que tienen que hacer, gana Jorge, que depende de él mismo", señaló Márquez sobre las opciones de Bagnaia y Martín por el título.

Al valorar su jornada, Marc Márquez señaló: "Se sufre, hemos sufrido, si bien es cierto que a una vuelta lo hemos salvado esta mañana, pero a nivel de ritmo me está costando más de lo normal y ya veremos si mañana podemos mejorar".

Márquez protagonizó un incidente con Pedro Acosta en la primera vuelta. "El toque, y sabéis que en esto siempre soy honesto, ha sido un lance de carrera, pero si alguien lo podía evitar era yo, él no me ha visto en ningún momento", explicó.

"Evidentemente yo pensaba que ya había acabado todo el adelantamiento y es verdad que en esa curva, cuando entras por fuera haces el ápice de la curva en la mitad, y cuando entras por dentro te vas más largo y luego vuelves y nos hemos encontrado en ese punto, pero Acosta tiene razón, si alguien podía haber evitado el contacto, él no ha visto nada, es como lo que pasó con Augusto Fernández", reconoció Marc Márquez.

De sus opciones para el gran premio del domingo, al doble de distancia, 24 vueltas, aseguró: "De momento soy más pesimista, veremos si mañana podemos mejorar un poco, pero de momento, por ahora, en la distancia larga..., si hoy la carrera en lugar de doce nos dura 24 vueltas, nos pasan cuatro o cinco pilotos más".

"Evidentemente siempre quieres que la última carrera acabe bien, pero no depende del sabor de boca de una carrera u otra, sabemos que en este circuito históricamente he sufrido, y este fin de semana no está siendo diferente", manifestó Marc Márquez.

En su última carrera de la temporada y sin apenas problemas físicos a lo largo de todo el curso, Marc Márquez destacó: "Ese era uno de los puntos claves de este año, intentar no tener lesiones y de esta manera coger una inercia positiva, porque cuando te vas lesionando te recuperas de una nueva lesión pero quizás no lo haces de la antigua, así que este año el hecho de estar en todas las carreras, de hacer un campeonato entero, también te da ese extra de rodaje y de confianza".

EFE

