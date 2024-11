Canciller panameño: "No es prudente que pocos países obstaculicen interés de Iberoamérica"

Cuenca (Ecuador), 14 nov (EFE).- Las posiciones encontradas de dos países obstaculizan alcanzar una declaración conjunta consensuada de los diecinueve países que participan en la XXIX Cumbre Iberoamericana, que se celebra en Cuenca (Ecuador), declaró a EFE el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha.

"No parece prudente, de cara al futuro de las cumbres, que unos pocos países obstaculicen el interés de la región", planteó el jefe de la diplomacia panameña en relación con el método de adopción de acuerdos.

En entrevista con EFE, Martínez-Acha detalló que Panamá es uno de los países que plantean modificar la manera de alcanzar acuerdos en las Cumbres Iberoamericanas, con miras a la siguiente cita, que se celebrará en España en 2026.

"Se tiene que buscar la forma de que, cuando hay grandes consensos, se pueda avanzar. Y si hay un país disiente, que quede a pie de página su posición, respetando por supuesto esas sensibilidades", puntualizó el canciller panameño.

En ese sentido, para esta Cumbre Iberoamericana, que lleva como lema 'Innovación, inclusión y sostenibilidad', se ha planteado una declaración a la que se adherirán la mayoría de los países participantes en el marco de la cita.

"Quizá no tendrá el marco institucional de la Cumbre, pero sí la fuerza ética y moral de lo acordado por la inmensa mayoría de los países", sostuvo Martínez-Acha.

En el desarrollo de las conversaciones, Argentina ha sido la delegación que se ha opuesto principalmente a suscribir una declaración que contenía puntos respecto al avance en parida de género y lucha contra el cambio climático, elementos comprendido en la Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, según señalaron a EFE varias fuentes próximas a la negociación.

"Con respecto a lo que sucedió hoy, es público que existía un gran consenso en la mayoría de las declaraciones y dos países tenían sus puntos de vista encontrados y por la metodología de la Cumbre Iberoamericana no se pudo adoptar declaraciones y comunicados a la vieja usanza", comentó el canciller panameño.

Fuentes de la negociación consultadas por EFE indicaron que los dos países que protagonizaron este desencuentro son Argentina -contraria a que la declaración haga suyos los ODS, la agenda medioambiental, la equidad de género y la condena al embargo comercial contra Cuba- y la propia Cuba, disconforme con que este último punto fuera suprimido de la declaración.

"No obstante, existirá una forma de comunicado dentro del marco de la Cumbre que cubrirá prácticamente todo lo avanzado en estos últimos dos años y existirán comunicados sobre los temas particulares a los que los países se van adherir", explicó al respecto el canciller panameño.

Martínez-Acha destacó, no obstante, que "ha habido un gran consenso de cara a la cumbre de España en dos años".

"Varios países hemos propuesto sobre la mesa la necesidad de modificar la forma en la que se toman las decisiones en las cumbres. No se tomaron hoy esas modificaciones por respeto al principio de legalidad y de no cambiar las reglas de juego una vez que el juego ha empezado", explicó.

La Cumbre de Cuenca tendrá la asistencia más baja de la historia de este foro iberoamericano desde que comenzó a celebrarse desde 1991, y por primera vez no asistirá ningún presidente de América Latina, a excepción del anfitrión, el ecuatoriano Daniel Noboa.

Los jefes de Estado y de Gobierno participantes son el rey de España, Felipe VI; el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el presidente de Gobierno de Andorra, Xavier Espot. En el foro hay tres sillas vacías: México, Nicaragua y Venezuela, países con los cuales Ecuador tiene rotas las relaciones diplomáticas.

Esta ruptura se produjo a raíz del asalto a la embajada de México en Quito ocurrido en octubre de 2023, en un contexto de tensión política, dado que el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien enfrenta cargos por corrupción, se encontraba asilado allí tras obtener protección de México.

"Por supuesto que nos hubiese gustado que estuvieran presentes más jefes de Estado", reconoció Martínez-Acha, cuyo presidente, José Raul Mulino, se excusó de viajar a Cuenca debido a asuntos internos, entre ellos fuertes lluvias e inundaciones que también afectan a otros países de la región como Colombia y España.

"Que no estén los jefes de Estado no significa que lo que aquí se discute no sea de importancia, porque todo lo que se discute cuenta con la anuencia de los jefes de Estado y de Gobierno y de los cancilleres", ahondó.

La XXIX Cumbre Iberoamericana arrancó este jueves con el acto oficial de inauguración y proseguirá este viernes con las sesiones plenarias en la que participarán los jefes de Estado y de Gobierno, además de los delegados de los respectivos países. EFE

