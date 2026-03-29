Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz en un gesto de confianza

Islamabad, 29 mar (EFE).– El Gobierno de Irán acordó permitir el paso de 20 buques comerciales bajo bandera paquistaní a través del estrecho de Ormuz, una concesión anunciada esta madrugada por Islamabad como "un paso hacia la paz" en medio de sus esfuerzos de mediación en la guerra de Oriente Medio.

El vice primer ministro y canciller de Pakistán, Ishaq Dar, confirmó el acuerdo que permitirá el tránsito de dos barcos diarios por esta estratégica ruta marítima, restringida para el comercio global desde el inicio de las hostilidades a finales de febrero.

"Este es un gesto bienvenido y constructivo por parte de Irán y merece reconocimiento. Es un presagio de paz y ayudará a marcar el comienzo de la estabilidad en la región", declaró el jefe de la diplomacia paquistaní a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Dar enmarcó este permiso como "un paso significativo hacia la paz que fortalecerá nuestros esfuerzos colectivos en esa dirección", subrayó el canciller, insistiendo en que "el diálogo, la diplomacia y este tipo de medidas de construcción de confianza son el único camino a seguir".

El levantamiento parcial del bloqueo marítimo para Pakistán se produce apenas unas horas después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, mantuviera una larga conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Durante esa llamada, celebrada el sábado, Teherán exigió la necesidad de "generar confianza" como condición previa para avanzar en las conversaciones sobre la propuesta de paz impulsada por Estados Unidos y canalizada a través de Islamabad.

La capital paquistaní recibe este domingo a los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, Turquía y Egipto, quienes mantendrán dos días de consultas para coordinar una posible salida a la crisis que evite la expansión del conflicto en el Golfo. EFE