La dana, como telón de fondo en el Villarreal-Alavés

Villarreal (España), 8 nov (EFE).- El homenaje a las víctimas por las riadas en Valencia será protagonista en el duelo que disputarán este sábado el Villarreal y el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica y será el telón de fondo de un encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de la liga española que tendrá muy presentes a todos los afectados.

El Villarreal, que dejará su habitual color amarillo para vestir de negro, realizará un minuto de silencio antes de empezar el encuentro y habrá una gran bandera de la Comunidad Valenciana en el terreno de juego, dado que la provincia más afectada, con cerca de doscientos muertos confirmados, es la de Valencia.

En el terreno deportivo, el conjunto 'groguet' volverá a competir tras diez días sin hacerlo, puesto que su último partido fue el pasado 29 de octubre. Además, fue un choque de Copa contra el Poblense en el que Marcelino dio minutos a los menos habituales por lo que sus titulares llevan dos semanas sin competir.

El técnico asturiano mantiene las bajas de Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Gerard Moreno pero recupera al menos a Denis Suárez, que regresa a la convocatoria tras varias semanas lesionado.

Enfrente, los vitorianos llegan tras romper la racha de cinco derrotas consecutivas con un triunfo sólido ante el Mallorca en un partido en el que lograron dejar la portería a cero después de 8 jornadas.

Corregida esa fragilidad defensiva, los de Luis García Plaza esperan recuperar sensaciones lejos de su feudo y aprovechar la pegada que tuvo el Glorioso al comienzo de la competición.

El técnico albiazul no podrá contar con Carlos Protesoni y Hugo Novoa, ambos lesionados, y todo apunta a que el once que jugará en Castellón no será muy diferente al que saltó en Mendizorroza la pasada jornada.

El preparador babazorro contará con una gran parte de jugadores que vistieron el curso pasado la zamarra del equipo vitoriano, salvo en la defensa. Aquí tendrá la duda de Adrián Pica o Santiago Mouriño para acompañar a Abdel Abqar.

En el centro del campo podrían repetir Ander Guevara y Antonio Blanco tras la lesión de Protesoni, mientras que Jon Guridi, Carlos Vicente, Abde Rebbach y Kike García, serán los hombres más ofensivos del equipo vasco.

-Alineaciones probables:

Villarreal: Diego Conde; Kiko Femenia, Raúl Albiol, Logan Costa, Sergi Cardona; Comesaña, Dani Parejo, Akomach, Álex Baena; Ayoze Pérez y Thierno Barry

Alavés: Sivera; Tenaglia, Mouriño o Pica, Abqar, Manu Sánchez; Blanco, Guevara; Guridi, Vicente, Rebbach; y Kike García.

Árbitro: Quintero González (Comité andaluz)

Hora: 14.15 horas gmt

Campo: La Cerámica

Puestos: Villarreal (4º, 21 puntos), Alavés (14º, 13 puntos)

La frase: Luis García: "El Villarreal es el candidato principal a la cuarta plaza"

Altas: Denis Suárez vuelve tras lesión.

Bajas: Foyth, Moreno y Pedraza por lesión

Alavés:

Bajas: Novoa y Protesoni por lesión. EFE

