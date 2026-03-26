Agencias

Netflix sube los precios de sus planes en EE.UU. por segunda vez en poco más de un año

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 mar (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix actualizó este jueves los precios de los tres planes disponibles en Estados Unidos con una segunda subida en poco más de un año.

Con los nuevos costes, el plan Estándar con anuncios de Netflix subió un dólar hasta alcanzar los 8,99 dólares al mes, mientras que el Estandar sin anuncios y con visualización simultanea en hasta dos dispositivos aumentó a los 17,99 dólares mensuales, dos dólares más.

Por su parte, el plan Premium, que no tiene anuncios y se puede transmitir en hasta cuatro dispositivos a la vez, se sitúa en 26,99 dólares, un incremento del 8 % mensual.

Esta es el segundo aumento en el catálogo de planes de Netflix en menos de un año en Estados Unidos y se aplicará tanto a los nuevos como a los actuales miembros de la plataforma.

La empresa estadounidense elevó las tarifas en el primer trimestre de 2025 tras más de tres años ofreciendo el mismo precio por el plan Estandar sin anuncios, el producto más popular.

Sin embargo, este nuevo ajuste eleva el costo de dicho servicio casi un 30 % en los últimos 14 meses.

Esta decisión se produce un mes después de que Netflix abandonara el acuerdo para comprar los estudios de Warner Bros. Discovery, al negarse a igualar la oferta presentada por Paramount Skydance. EFE

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