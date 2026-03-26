Muere un segundo soldado de Israel en combates con Hezbolá en el sur de Líbano

Hezbolá anunció la destrucción de diez carros de combate y dos excavadoras blindadas de las fuerzas israelíes en un ataque realizado en el área comprendida entre Taibé y Qantara, según informó Al Manar, medio vinculado al grupo chií. Este hecho sucede en medio del aumento de la violencia en el sur del Líbano, después de que unidades israelíes cruzaran y tomaran posiciones al sur del río Litani. La ofensiva dejó dos soldados israelíes muertos y otros dos militares heridos, incrementando el número de bajas desde la reactivación del conflicto.

El Ejército de Israel confirmó este jueves la muerte de Aviad Elchanan Volansky, de 21 años, integrante de la Unidad de Reconocimiento de la Brigada Golan. Volansky falleció junto a Ori Greenberg, también miembro de la misma brigada, en enfrentamientos que siguieron a la emboscada de Hezbolá. El medio The Jerusalem Post detalló que al menos dos soldados adicionales resultaron heridos en los combates, mientras que la cifra de heridos totales entre las fuerzas israelíes supera el medio centenar desde el 2 de marzo, cuando se intensificó la confrontación armada debido a disparos de proyectiles desde Líbano hacia territorio israelí.

La escalada de ataques se produjo como respuesta de Hezbolá al asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una ofensiva militar impulsada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, según consignó The Jerusalem Post. Desde entonces, la región ha sido escenario de enfrentamientos constantes. Tanto en los choques directos como con el lanzamiento de misiles y artillería, las bajas se han acumulado en ambos bandos.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por The Jerusalem Post, las Fuerzas de Defensa de Israel han realizado numerosas operaciones terrestres y aéreas en el sur del Líbano en las últimas semanas. Israel Katz, ministro de Defensa israelí, explicó que estas maniobras buscan lograr el control de toda la extensión situada al sur del río Litani, lo que representa una ocupación de sectores significativos de territorio libanés. Las acciones militares implican el despliegue de tropas, blindados y maquinaria pesada en zonas estratégicas para asegurar la presencia israelí.

Por su parte, las autoridades libanesas han elevado el número de personas fallecidas a causa de los ataques israelíes a más de 1.100 desde que se intensificó la ofensiva. Los bombardeos y ataques terrestres han afectado distintos municipios del sur, dificultando las labores humanitarias y provocando desplazamientos internos, según el recuento oficial recogido por las distintas agencias de gobierno libanesas.

Diversos comunicados oficiales y reportes de prensa han citado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien publicó mensajes de condolencias en redes sociales para las familias de los soldados caídos y mencionó el "heroísmo y valor" demostrados por estos militares. El anuncio ha estado acompañado de promesas de continuar con las operaciones hasta que Israel alcance sus objetivos estratégicos en la región.

La reciente intensificación de las hostilidades en el sur de Líbano ocurre tras un periodo de relativa calma estipulado por el alto el fuego que se pactó en noviembre de 2024, según publicó The Jerusalem Post. Pese a esa tregua, Israel mantuvo operaciones aéreas limitadas en suelo libanés, una situación que ha cambiado en los últimos días con el incremento sustancial de las acciones ofensivas. Las Fuerzas de Defensa de Israel ya han perdido cuatro efectivos en el marco de estos enfrentamientos, cifra que incluye a los dos soldados fallecidos tras el ataque reivindicado por Hezbolá.

La situación en la frontera entre Israel y Líbano ha sido catalogada como altamente volátil por observadores internacionales, quienes han destacado la gravedad del cruce de fuerzas a zonas limítrofes tradicionalmente controladas por milicias vinculadas a Hezbolá. Este movimiento, reportó The Jerusalem Post, apunta a mantener presión constante sobre el grupo libanés, considerado enemigo prioritario para los altos mandos militares israelíes.

Hezbolá, a través de su canal afín Al Manar, ha sostenido que los daños infligidos a la maquinaria militar de Israel se inscriben en la estrategia de disuasión frente a una eventual prolongación de la ofensiva al interior del territorio libanés. Representantes de la organización señalaron que las acciones armadas buscan responder directamente a las operaciones israelíes y al contexto regional generado tras la muerte del líder supremo iraní.

El conflicto ha elevado la tensión en una franja crítica de Medio Oriente, con un impacto directo sobre la población civil de ambas naciones y repercusiones políticas en la región. La administración israelí mantiene su compromiso de consolidar el control al sur del río Litani, mientras que las autoridades libanesas denuncian el avance y los ataques como actos de agresión que han incrementado significativamente la cifra de víctimas y el desplazamiento interno en sus zonas fronterizas.