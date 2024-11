Banco de Inglaterra baja tasas y advierte sobre el presupuesto

(Bloomberg) -- El Banco de Inglaterra recortó los costos de endeudamiento por segunda vez este año, pero no llegó a señalar una flexibilización más rápida ya que el plan de presupuesto del gobierno podría hacer subir la inflación hasta en medio punto porcentual.

Ocho miembros del Comité de Política Monetaria, encabezados por el gobernador Andrew Bailey, votaron a favor de bajar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 4,75%. Catherine Mann, uno de sus funcionarios externos, fue la única disidente, prefiriendo mantenerlo en el 5%. El resultado estuvo en línea con lo esperado por economistas.

“Tenemos que asegurarnos de que la inflación se mantiene cerca del objetivo, por lo que no podemos recortar las tasas de interés demasiado rápido ni en exceso”, dijo Bailey en una declaración el jueves en Londres. “Pero si la economía evoluciona como esperamos, es probable que las tasas de interés sigan bajando gradualmente a partir de ahora”.

La libra subió tras la decisión, mientras que los bonos británicos a dos años mantuvieron las ganancias. Los operadores prevén otras dos reducciones de un cuarto de punto para finales del próximo año, con una probabilidad ligeramente inferior al 50% de que se produzca otra.

Tanto el proyecto de presupuesto del Reino Unido, presentado por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, el 30 de octubre, como la elección de Donald Trump como presidente de EE.UU. han complicado la ruta de relajación monetaria. El gobierno planea elevar el gasto en £70.000 millones (US$90.400 millones) al año, y financiará casi la mitad con préstamos. Trump amenaza con aumentar los aranceles en una nueva guerra comercial mundial.

Los mercados de renta fija también se han asustado. Las tasas de los Gilts han subido a máximos de un año desde la presentación del presupuesto. Esto recuerda a la reacción del mercado en 2022, cuando la primera Ministra Liz Truss anunció recortes de gasto no financiados por £45.000 millones.

La revalorización del mercado ha sido “ordenada”, observó Dave Ramsden, vicegobernador del Banco de Inglaterra, en una rueda de prensa sobre la decisión de tasas.

Utilizando una perspectiva implícita para que las tasas de interés caigan al 3,7% a finales del próximo año y se mantengan allí, el Banco de Inglaterra prevé que la inflación se mantendrá en el 2,2% los próximos dos años, por encima del objetivo del 2%, para luego caer a 1,8% en 2027.

El tono de la decisión del BOE convenció a los operadores de que se trataba de la última bajada de tasas del año. En los mercados monetarios, la probabilidad de una nueva reducción de un cuarto de punto en diciembre se sitúa ahora en torno al 15%, frente al 25% antes de la decisión y el 70% a principios del mes pasado.

En el informe trimestral de política monetaria que acompañó a la decisión, los directores del banco estimaron que el presupuesto de Reeves hará subir la inflación medio punto respecto a su previsión de agosto, alcanzando un máximo del 2,8% en el tercer trimestre de 2025.

Nota Original: BOE Delivers Rate Cut With Warning on Budget’s Inflation Hit (2)

Traducción editada por Eduardo Thomson

Inicia tu día bien informado con el boletín#CincoCosas. Suscríbete gratisaquí.MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Constantine Courcoulas, Irina Anghel, Tom Rees y Aline Oyamada.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.