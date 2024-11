Rutte dice estar convencido de que Ucrania ingresará en la OTAN "a largo plazo"

Berlín, 4 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó este lunes su convencimiento de que Ucrania acabará por ingresar en la OTAN "a largo plazo", pero rehusó pronunciarse con respecto a una invitación formal inmediata como la que reclama Kiev.

"En la cumbre de Washington, la OTAN se comprometió con que el sendero de Ucrania hacia el ingreso en la OTAN sea irrevocable", aseguró Rutte en una comparecencia conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Berlín, donde viajó por primera vez como secretario general de la alianza.

Rutte enumeró algunos pasos que se han emprendido desde entonces para intensificar la cooperación OTAN-Ucrania y afirmó que todo ello forma parte de un "puente" hacia la entrada en la alianza militar.

"Visto a largo plazo, estoy convencido de que un día Ucrania será parte de la OTAN", enfatizó Rutte, sin nombrar unas condiciones o un marco temporal concreto.

Por otro lado, según Rutte, el conocido como "Plan de Victoria" del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, -que contiene la demanda de una invitación inmediata para Kiev como garantía se seguridad contra Rusia- también es "útil", ya que deja claro cómo ve Ucrania los pasos para poner fin al conflicto.

"Pero si miran lo que está ocurriendo hoy, verán que estamos construyendo un puente de una forma completamente práctica", aseguró Rutte a los periodistas.

En una línea similar se manifestó Scholz, según el cual no hay en estos momentos ninguna decisión pendiente sobre el tema, ya que "la situación no ha cambiado" desde la cumbre de Washington, cuando los aliados acordaron no extender por el momento una invitación a Ucrania.

"Ahora lo que toca es cuidar de forma práctica de que a Ucrania no se le acaben las armas. En ese sentido, Alemania tiene un papel líder en Europa y está globalmente en cabeza", destacó. EFE

