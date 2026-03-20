Comunidad exige al "esperpéntico" delegado de Gobierno que "haga su trabajo" y reprocha críticas al concierto de Shakira

Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, pidió que se respete la diversidad de eventos culturales y conciertos previstos para la región, aludiendo específicamente a los 10 conciertos de Shakira programados en el recinto Iberdrola Music. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios, instó al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a dejar de rechazar iniciativas culturales consideradas beneficiosas para la ciudad y permitir que los ciudadanos puedan vivir y disfrutar estos eventos con tranquilidad. Esta postura se inscribe en las continuas diferencias entre las autoridades autonómicas y el representante del Gobierno central respecto a la gestión de eventos masivos.

Según publicó el medio, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte regional, criticó de forma directa a Francisco Martín, exigiendo públicamente que actúe con responsabilidad en sus funciones y señalando que sus críticas a los conciertos de Shakira en el Iberdrola Music buscan obstaculizar proyectos culturales en la ciudad. Durante la inauguración de una exposición dedicada a Valle-Inclán en la Biblioteca Regional, De Paco aseguró que Martín “torpedea” e “intenta destruir” Madrid, y afirmó que las acciones del delegado estarían dirigidas a frenar el avance de la región. Añadió que, pese a estos comentarios, Madrid continuará atrayendo propuestas culturales y consolidándose como un referente en la oferta de espectáculos y contacto internacional.

El consejero de Cultura defendió el recinto Iberdrola Music como adecuado para la realización de conciertos de gran escala, indicando que la elección de este espacio resulta óptima para la celebración de los conciertos de Shakira. “Es el espacio idóneo”, puntualizó, y destacó la relevancia del evento, al considerar que su realización constituye “una grandísima noticia para Madrid, para España y para todo el mundo”, según consignó el medio. Sus palabras se produjeron en un contexto de enfrentamiento político y mediático previo a la celebración de las actividades musicales anunciadas.

Según informó el medio, García Martín, además de expresar su respaldo, sostuvo que Madrid es “una región viva, que está de moda y una región que quiere que la dejen en paz”. Hizo un llamado al delegado Francisco Martín para que finalice la campaña de críticas y permita el normal desarrollo de la programación cultural en la región. Aseguró que las administraciones regionales se mantienen abiertas y receptivas a todos los artistas nacionales e internacionales que deseen llevar su música y propuestas al público madrileño.

Previamente, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, había solicitado que los conciertos anunciados por la cantante colombiana se trasladen a otro recinto distinto al Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde. Según recordó el delegado en declaraciones dirigidas a los medios y recogidas por la prensa, ese espacio “sigue sin tener las condiciones necesarias” para acoger acontecimientos de alta concurrencia. Martín explicó haber reclamado en diversas ocasiones tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid que se implementen medidas concretas para adecuar el entorno del Iberdrola Music, con el fin de garantizar la movilidad y la accesibilidad que exigen los eventos masivos, cuestiones que, según indicó, siguen pendientes de resolverse.

En el argumento del delegado, la seguridad ocupa el primer lugar como prioridad en la organización de actividades multitudinarias. Martín acusó a las administraciones madrileñas local y regional de actuar con “desidia” y de no tomar medidas “absolutamente nada” para mejorar la idoneidad del espacio seleccionado. El delegado del Gobierno señaló que tales omisiones han generado críticas de municipios colindantes, en particular de Getafe, debido a los potenciales inconvenientes relacionados con el flujo de asistentes y la infraestructura cercana.

Los recientes cruces de declaraciones entre los responsables de la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno han puesto en el centro del debate la gestión de grandes eventos y la responsabilidad de las distintas administraciones para dotar de infraestructuras seguras y accesibles a los recintos seleccionados. El caso de los conciertos de Shakira, previstos en el Iberdrola Music, se ha transformado en un eje de confrontación sobre la adecuación de los espacios públicos y el equilibrio entre la oferta cultural y la seguridad de los asistentes.

Las promesas de mejora y la invitación formal a los artistas para actuar en la región reflejan el interés de las autoridades madrileñas por mantener la agenda cultural como un motor dinamizador para la capital. La controversia por el recinto Iberdrola Music pone de relieve discrepancias en torno a la manera de abordar los retos logísticos y urbanísticos vinculados a espectáculos multitudinarios, mientras los organizadores y los fans de la artista aguardan definiciones sobre la operación y seguridad del evento.