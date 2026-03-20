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Herido por arma blanca un aficionado del Celta tras un enfrentamiento entre ultras en Lyon

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Un aficionado del RC Celta ha resultado herido por arma blanca tras los enfrentamientos entre ultras del club vigués y el Olympique de Lyon al término del encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa, disputado este jueves en el Groupama Stadium de Lyon, según informan los medios locales.

La clasificación del Celta de Vigo en Lyon para los cuartos de final de la Liga Europa, en los que se enfrentará al Friburgo alemán, tras imponerse por 0-2 con tantos de Javi Rueda y Ferran Jutglà, fue seguida de altercados en el barrio de La Guillotière.

Según 'Le Progrès' y 'Actu Lyon', varios aficionados españoles deambularon por la zona después de haber sido expulsados de un autobús por su comportamiento. La policía tuvo que intervinir con gases lacrimógenos para dispersar a los grupos ultras de ambos clubes.

Estos medios regionales informan de que un aficionado del Celta fue trasladado al hospital Édouard-Herriot tras ser golpeado con una tabla y recibir, al menos, una puñalada en el brazo y el pie. La vida de este hincha vigués no corre peligro, y la policía detuvo al presunto autor de los hechos, así como ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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