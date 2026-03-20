Sánchez admite que el decreto de vivienda negociado con Sumar no tiene aún mayoría en el Congreso para convalidarlo

El Gobierno ha aprobado dos reales decretos diferenciados tras la prolongada negociación entre sus socios, resultado que surge después de que el Consejo de Ministros extraordinario retrasara más de dos horas su arranque al no alcanzarse un acuerdo previo sobre el contenido de las propuestas. Este desenlace deja pendiente la convalidación parlamentaria del decreto que recoge medidas en materia de vivienda, una cuestión que el Ejecutivo reconoce como prioritaria pero que de momento carece del respaldo suficiente en la Cámara Baja para su aprobación. Según consignó el medio original, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció este escenario al detallar las dificultades que enfrenta el segundo decreto impulsado junto a Sumar.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, Sánchez subrayó que la falta de una mayoría clara complica la validación del decreto dedicado a la vivienda, uno de los puntos centrales en la agenda legislativa del Ejecutivo. Según informó la fuente, el presidente expresó que el Gobierno de coalición se encuentra plenamente consciente de la situación parlamentaria y de los retos asociados a la búsqueda de apoyos para estas medidas. Al respecto, Sánchez recalcó la necesidad de atender “la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, afirmando que la vivienda representa una problemática principal para los ciudadanos.

El medio detalló que el acuerdo entre PSOE y Sumar se cerró tras intensas horas de discrepancia, con la formación liderada por Yolanda Díaz mostrándose reacia a iniciar la reunión del Consejo de Ministros si no se aceptaban sus demandas relativas a vivienda. La presión ejercida por Sumar llevó a que la sesión se aplazara y, posteriormente, se optara por distinguir los contenidos en dos reales decretos: uno dedicado específicamente a las nuevas políticas de vivienda y otro centrado en la adopción de medidas para reducir los precios de la energía.

Tal como publicó la fuente, Sánchez manifestó su intención de proseguir el diálogo con otros grupos parlamentarios en el Congreso para lograr la convalidación del decreto de vivienda. Subrayó de forma específica que el Ejecutivo no planea renunciar a la búsqueda de “respuestas” frente al problema habitacional, pese a las dificultades políticas que enfrenta la coalición en la Cámara Baja. El mandatario también reiteró la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos que permitan sacar adelante estas medidas, situando la negociación parlamentaria como elemento esencial en el actual escenario.

El Consejo de Ministros extraordinario concluyó con el visto bueno conjunto a los dos reales decretos, satisfaciendo así la principal exigencia de Sumar de desvincular el paquete de vivienda del resto de propuestas enfocadas en el abaratamiento de la energía, según reportó la fuente. Este acuerdo reflejó la dinámica de negociación entre los socios de gobierno, quienes tras la fase de desencuentros lograron comprometerse en la tramitación separada de las reformas.

El futuro del decreto de vivienda en el Congreso sigue generando incertidumbre, debido a que la falta de una mayoría clara dificulta su aprobación en la primera votación. Según informó la fuente, Sánchez insistió en que el Gobierno continuará trabajando para sumar apoyos y alcanzar un entendimiento amplio que permita avanzar en la ampliación y protección del acceso a la vivienda en España, asunto recurrente en el debate público y objeto de elevados niveles de demanda social.

La separación de los decretos también implica que las medidas destinadas a contener los precios energéticos podrán avanzar por una vía diferente a la de vivienda, facilitando su tramitación inmediata por parte del Ejecutivo, según consignó el medio original. Por otro lado, las propuestas relacionadas con vivienda requerirán un proceso adicional de negociación en la Cámara Baja, en un contexto en el que los grupos parlamentarios ya han expresado posturas encontradas respecto al contenido y alcance de dichas medidas.

En el transcurso de la comparecencia, el presidente enfatizó la relevancia de la colaboración parlamentaria e instó a los partidos a apoyar las iniciativas de vivienda, invocando el impacto directo que tienen estas políticas sobre la población. El Gobierno sostiene que la emergencia habitacional demanda respuestas urgentes, motivo que llevó al Ejecutivo a situar este asunto entre sus máximas prioridades, según explicó Sánchez.

La política de vivienda se perfila, una vez más, como uno de los desafíos clave de la legislatura actual, en un contexto político marcado por la fragmentación parlamentaria y la necesidad permanente de pactos para la aprobación de reformas sustanciales. De acuerdo con el relato del medio original, la falta de convalidación inmediata del decreto subraya las dificultades inherentes a la negociación dentro de una coalición y la importancia de los equilibrios entre aliados en el marco del actual Ejecutivo español.