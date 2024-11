Trump retitera que protegerá a las mujeres ante los "millones" de migrantes que "entran y llegan a los suburbios"

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha reiterado este sábado --a falta de tres días de las elecciones presidenciales-- que quiere "proteger a las mujeres", asegurando que están siendo atacadas por "millones de personas entrando y llegando a los suburbios", en alusión a los migrantes.

"Creo que las mujeres me aman, lo hacen, porque saben, ¿saben qué?, si no me tienen a mí, tienen millones de personas entrando y llegando a los suburbios. Dicen que las mujeres de los suburbios están siendo atacadas en este momento. Cuando estás sola en tu casa y tienes a este monstruo que salió de la cárcel... creo que preferirías tener a Trump", ha dicho desde un mitin, recoge la cadena CNN.

El acto ha tenido lugar en Greensboro, en el estado de Carolina del Norte, uno de los siete estados que probablemente determinen el futuro de la Casa Blanca y donde también ha hecho campaña este sábado su rival demócrata, Kamala Harris.

El expresidente ha asegurado que le va "muy bien con los hombres", al tiempo que ha reconocido la existencia de una brecha de género cada vez mayor, según el mencionado canal. "Protegeré a nuestras mujeres, voy a proteger a nuestras mujeres. Me metí en tantos problemas, lo vieron", ha dicho desoyendo el consejo de sus asesores de no retomar esta cuestión.

"Lo que hago es muy controvertido. No me importa, hago lo correcto. Quiero proteger a las mujeres, pero quiero proteger a nuestros hombres, quiero proteger a todos", ha defendido después de que el miércoles asegurara desde Wisconsin que va a proteger a las mujeres estadounidenses "de los migrantes que llegan (...) les guste o no".

Por otra parte, el magnate se ha presentado como el "padre de la fecundación", en alusión a la técnica in vitro, al tiempo que ha pedido que se actúe tras la sentencia del Tribunal Supremo de Alabama sobre esta técnica de reproducción asistida, según la cuál los embriones congelados son niños y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de homicidio.