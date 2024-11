Carles Francino desvela cómo está viviendo su faceta como padre

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida, Carles Francino ha hablado para Europa Press y ha confesado cómo está llevando su faceta como papá, algo que ha definido como "un viajazo guay" que está disfrutando al máximo.

El actor nos explicaba que "nos hemos vuelto a enamorar, esto yo lo comparo como volverse a enamorar, de esta personita y hemos iniciado este viaje, llevamos dos años y ya y estoy muy orgulloso de nuestra familia, estamos funcionando bien, creo que como padres vamos bien, nos equivocamos cuando nos tenemos que equivocar y compaginamos bien".

Como actor, Carles reconocía que la conciliación es complicada, pero no mucho más que en otras profesiones y desvelaba que "Isa es cantante también, tiene un trabajo, una profesión, un oficio complicado y nos organizamos, al final es organización, es como si los dos fuéramos médicos o uno fuera futbolista y la otra no sé qué, o el otro no sé cuál, quiero decir, te organizas y ya está"

Además, también quiso hablar de la polémica con Íñigo Errejón y explicaba que "a uno como que se le eriza un poquito la piel, ¿no?, porque nunca sabes muy bien lo que ha pasado, no me voy a meter a ver qué ha pasado y no ha pasado, pero sí hay que denunciar estas cosas, evidentemente, y a favor siempre de quien denuncia".

Por último, Carles aseguraba que "es horrible que sigan pasando estas cosas, de verdad, intentas a veces pensarlo en casa, pero es como... no sé".