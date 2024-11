Afra Kane celebra su cumpleaños en plena madurez en el Festival Jazzahara Petaca Chico

Zahara de los Atunes (España), 2 nov (EFE).- La vocalista y pianista italiana Afra Kane ha celebrado su cumpleaños esta noche en el Festival Jazzahara Petaca Chico de Zahara de los Atunes (Cádiz), una cita a la que ha llegado en su plena madurez como uno de los platos fuertes del festival gaditano en su quinta edición.

La cantante nacida en Vicenza, Italia, de ascendencia nigeriana, ha demostrado sobre el escenario del festival por qué es uno de los referentes, desde sus orígenes en la clásica con elementos de jazz, del soul y R&B o funk, hasta crear un sonido propio que le valió el premio Montreux Jazz de 2019.

En el escenario del festival gaditano, Afra Kane ha presentado su álbum 'Could We Be Whole’, con su estilo contemporáneo al piano, implicando al público, que le ha cantado el “Cumpleaños feliz” cuando la artista ha desvelado que cumplía años precisamente este sábado.

Ha sido la primera de las actuaciones de la noche, que ha cerrado DJ Toner junto a Jorge Pardo y otros músicos de talento, con un espectáculo de fusión entre jazz y electrónica.

DJ Toner, con su proyecto OutSide, ha sido aclamado por la crítica y el público gracias a su habilidad para crear atmósferas y texturas sonoras innovadoras.

La colaboración con Jorge Pardo, pionero del jazz flamenco, añade un toque especial a esta propuesta, enriquecida por Parrado (batería), Felipe Aguilera (bajo), Juan Galiardo (piano y órgano) y Daniel Molina (pianos y arreglos), quienes juntos ofrecerán una experiencia musical inmersiva.

Este domingo el festival cerrará con la actuación del sexteto "Tumbando a Monk", que rendirá homenaje al legendario pianista Thelonious Monk.

Este grupo gaditano presentará una relectura de los temas clásicos de Monk, fusionando el jazz con ritmos latinos y flamencos, en una propuesta cargada de frescura que busca capturar la esencia de Monk desde una perspectiva actual. EFE

