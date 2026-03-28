Tres muertos en un ataque contra las milicias chiíes en Kirkuk, Irak

La jornada estuvo marcada por el anuncio, recogido por medios locales, de un nuevo balance sobre la serie de impactos ocurridos en el norte de Irak: uno de los ataques afectó la vivienda del presidente del Kurdistán iraquí, Nichirvan Barzani, en Duhok. A la par, se contabilizaron más de seis incidentes con drones en la región del Kurdistán iraquí en el mismo periodo, mientras las Fuerzas de Movilización Popular comunicaron la muerte de al menos tres de sus miembros y heridas graves en otros cuatro tras un bombardeo en una base militar de Kirkuk. Según consignó la agencia iraquí INA, la cifra de víctimas aún es provisional.

De acuerdo con INA, el grupo paramilitar chií precisó en un comunicado oficial que “el cuartel del Mando de Operaciones del Norte y Este del Tigris ha sido objeto de un traicionero ataque sionista-estadounidense esta tarde del sábado con tres ataques aéreos”. El balance divulgado por la organización incluye a tres fallecidos y cuatro gravemente heridos entre sus integrantes. La propia declaración advierte que los datos pueden variar en futuras actualizaciones, dado el contexto de ataques recurrentes en la región.

INA detalló además otros ataques ocurridos en Irak durante el mismo día. El Ministerio del Interior informó sobre la muerte de dos agentes y cinco heridos en un bombardeo dirigido contra posiciones policiales en el oeste de Mosul, también situada en el norte del territorio iraquí. Entre los fallecidos se identificaron al coronel Omar Mahmud Jalaf Ismail y al agente Rafea Abdulá Ahmed Alí. El reporte oficial agregó que un segundo ataque golpeó el área mientras equipos de emergencia evacuaban a los heridos, lo que incrementó la gravedad de la situación.

Entre otros hechos reseñados por la agencia INA, se destacó el impacto de un dron cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Por otro lado, otro artefacto no tripulado cayó en Sayyid Ahmed al Rifai, en Mesena, una provincia al sur del país, fronteriza con Irán. Hasta el momento no existen reportes oficiales sobre víctimas o daños materiales en estos dos eventos.

Según la televisión kurdo-iraquí Rudaw, desde el 28 de agosto, fecha en que se intensificaron los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, se han registrado en el Kurdistán iraquí más de 460 ataques. Las milicias proiraníes en territorio iraquí perciben a la región kurda como aliada de Washington, lo que ha elevado la tensión y la frecuencia de los incidentes armados. Rudaw relacionó estos ataques con la percepción de la alianza kurda con Estados Unidos, señalando que la región ha sido blanco constante de drones y bombardeos.

En paralelo, la agencia INA sostuvo que el incremento de ataques con drones en la región del Kurdistán reflejó la extensión del conflicto y el nivel de exposición de figuras clave en la política iraquí, como el caso del impacto contra la residencia del presidente Barzani en Duhok. Tampoco se reportaron víctimas en este incidente, aunque el hecho resalta la intensidad y el alcance de la actual ola de inseguridad en la región.

El reporte de la jornada advierte sobre la multiplicidad de frentes activos en Irak y la volatilidad del norte del país, donde los ataques recurrentes afectan tanto a fuerzas militares como a infraestructuras civiles y viviendas de líderes políticos. Los diversos informes difundidos por INA confirman que los incidentes han involucrado ataques aéreos, drones y bombardeos, dirigidos tanto a posiciones militares como policiales, y a barrios residenciales.

El Ministerio del Interior de Irak remarcó a INA los obstáculos que enfrentan sus fuerzas para responder y evacuar rápidamente a los afectados en contextos de ataque múltiple, ya que en el caso de Mosul se registró un segundo bombardeo mientras ejecutaban labores de auxilio. La declaración de las Fuerzas de Movilización Popular también incluye acusaciones directas contra Estados Unidos e Israel, responsabilizando a estos actores de los ataques sobre sus posiciones.

La información recabada por Rudaw y la agencia INA revela la continuidad de la campaña de ataques lanzada meses atrás y la persistente situación de inseguridad que afecta a la región del Kurdistán iraquí y al norte del país, donde tanto fuerzas de seguridad como milicias y población civil resultan afectados por la violencia.