Barei confirma haber vivido situaciones de acosos en el pasado

En un momento en el que la sociedad está alerta por todos los casos de acosos que se han hecho públicos, la cantante Barei ha hablado por primera vez ante las cámaras del acoso que sufrió hace años.

"Me gustaría decirte que no, pero la realidad es que sí", comenzaba explicando: "Me ha pasado y me ha pasado que muchas veces ese límite se ha excedido, hay momentos en los que tienes cierta duda interna, no saber hasta qué punto el límite lo has puesto bien, has sido asertiva o no has sabido ponerlo. Es increíble cómo tu mente no sé... dices muchas veces en realidad no fui muy clara", añadía.

Recordando lo que le sucedió, la artista explicó que "cuando estas con una persona y has decidido estar con ella, llega un punto en el que no sabes si ya desde el vínculo que tienes, ese no tiene sentido o no". A veces, cuando llevas tiempo con una persona "cómo sé yo si este no está fundamentado, pierdes credibilidad en tus fundamentos para decir no cuando en realidad da igual el tiempo que lleves con esa persona".

Después de muchos años, Barei aseguró que "me he perdonado a mí que eso es lo más importante. Más que perdonar a la otra persona es perdonarte a ti por saber que en ese momento hiciste lo que pudiste con la persona que eras en ese momento".